Без гаджетів війну не виграти: як розвиваються пристрої для солдатів майбутнього

Доповнена реальність, екзоскелети та біометричні датчики – все це незабаром стане повсякденністю для бійців, кажуть військові експерти.

У міру того як технології продовжують розвиватися, можливості для майбутніх розробок військових пристроїв здаються безмежними, пише Interesting Engineering. Нові технології, такі як доповнена реальність, екзоскелети та біометричні датчики стануть обов'язковим оснащенням солдатів у будь-якій армії світу, яка планує відповідати сучасним викликам на полі бою.

Доповнена реальність

Технологія доповненої реальності (AR) відображає цифрову інформацію щодо ситуації на полі бою. Спеціальні шоломи, такі як система IVAS, у режимі реального часу підвищують ситуаційну поінформованість. Віртуальні окуляри прийшли в армію з комп'ютерних ігор і тепер допрацьовуються військовими інженерами з урахуванням потреб солдатів.

Крім вбудованих датчиків збору додаткової інформації, подібні шоломи будуть оснащені системами зв'язку та приладами нічного бачення. Так само "комп'ютерний зір" допоможе бійцю краще прицілюватися, командирам мати повну аналітичну інформацію про стан їхнього загону та давати можливість координувати спільні дії групи.

Армія США активно тестує систему IVAS Фото: U.S. Army

Екзоскелети

Це ще одна перспективна розробка в області солдатського екіпірування. Ці роботизовані системи призначені для підвищення сили, витривалості та рухливості солдатів, що дозволяє їм нести більш важкі вантажі та швидше переміщатися по полю бою.

Декілька науково-дослідних та дослідно-конструкторських проєктів, таких як тактичний штурмовий легкий костюм оператора (TALOS) армії США та система ONYX компанії Lockheed Martin вже тестуються в армії США. Ці проєкти спрямовані на створення легких, ефективних та міцних екзоскелетів, які можна легко інтегрувати у солдатське екіпірування.

LockheedMartin вже випустив екзоскелет ONYX для армії США Фото: Lockheed Martin

Біометричні датчики

Біометричні датчики є важливим компонентом майбутніх солдатських пристроїв. Вони можуть відслідковувати життєві показники солдата та фізіологічні дані в режимі реального часу. Це недооцінена перевага на полі бою та на тренуваннях. Датчики відстежуватимуть частоту пульсу, рівень гідратації, температуру тіла та інші важливі параметри.

Всі ці дані дозволяють командирам приймати обґрунтовані рішення щодо самопочуття та рівня втоми своїх солдатів.

Поліпшений зв'язок

Ефективний зв'язок має першорядне значення для військових операцій. Він забезпечує координацію, обмін інформацією та швидке прийняття рішень. Солдатські пристрої майбутнього, такі як удосконалені пристрої зв'язку та інтегровані системи шоломів, можуть забезпечити безперебійний та безпечний зв'язок між військовослужбовцями в режимі реального часу.

Прилади спеціального оптичного зв'язку також допоможуть налагодити координацію між підрозділами Фото: Raytheon Technologies

Профілактика травм

Солдатські пристрої майбутнього також можуть допомогти знизити ризик травм або смерті в бою, забезпечуючи розширений захист та моніторинг стану здоров'я в режимі реального часу. Наприклад, покращений бронежилет може забезпечити кращий захист від куль та уламків. Тим часом біометричні датчики можуть відстежувати життєві показники та попереджати командирів про потенційні ризики для здоров'я або рівень втоми. Ці досягнення в галузі пристроїв покращать характеристики та сприятимуть безпеці військовослужбовців під час бойових і навчальних операцій.

Раніше Фокус розповідав, що експерти розкрили, якими будуть спецвійська майбутнього.