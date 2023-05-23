Секретний стелс-бомбардувальник B-21 зможе літати без пілота та керувати дронами (відео)

США кілька років проєктують цей літак нового покоління та про нього стали відомі деякі подробиці.

Деякі відомості проникли в пресу про можливості нового секретного бомбардувальника B-21, який розробляється армією США, повідомляє Warrior Maven. За деякими даними, він виконуватиме місії без пілота і навіть керуватиме іншими безпілотниками. Це дозволить збільшити бойові можливості та виживання літака у повітряному просторі противника.

B-21 Raider – це стратегічний бомбардувальник, який має замінити застарілі B-1 та B-2. Він буде здатний нести ядерну та конвенційну зброю, а також інтегруватися з іншими елементами мережецентричної війни.

Для реалізації цих можливостей B-21 буде оснащено передовими системами штучного інтелекту, які аналізуватимуть дані з датчиків, прийматимуть рішення та координуватимуть дії з іншими апаратами. Також B-21 матиме високий рівень автономності та адаптивності до мінливих умов бойової ситуації.

Ще однією перевагою бомбардувальника експерти відзначають модульність. Подібно до винищувача F-35 Lightning II, Raider включатиме модульні системи, які можна модернізувати та змінювати в міру розвитку сучасних військових технологій.

B-21 Raider є одним із пріоритетних проєктів для ВПС США, які прагнуть забезпечити свою перевагу в повітрі в умовах конкуренції що зростає з боку Китаю та Росії. Вважається, що B-21 матиме переваги перед існуючими та розроблюваними стелс-бомбардувальниками цих країн за рахунок своєї гнучкості, багатофункціональності та інноваційності.

Репортаж про B-21

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