Mria Dron постачає ЗСУ бойові безпілотники: як вони допомагають воїнам на полі бою

Підприємство збирає чотири моделі вартістю від $6000 до $20 000, які за характеристиками набагато кращі за комерційні БПЛА.

Уродженець Грузії Ілля Колієв започаткував в Україні підприємство Mria Dron, яке озброює українських воїнів бойовими дронами. Він розповів подробиці виданню Liga.net.

У 10 років Ілля Колієв разом із батьками виїхав із Південної Осетії в Україну, а коли подорослішав, то одружився з українкою і став "грузинським гуцулом". До початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ чоловік працював у сфері логістики і не знався на авіоніці, але потім зайнявся волонтерством — йому запропонували відремонтувати два DjI Phantom.

"У мене технічна освіта і в принципі все життя любив техніку, але з дронами до цього ніколи справи не мав", — зізнався Ілля.

Засновник Mria Dron Ілля Колієв Фото: LIGA.net

Він швидко вник у тему, вивчив технології і через кілька днів полагодив обидва літальні апарати. Під час тестування волонтерові спала на думку ідея, що звичайні коптери можуть скидати з повітря вантажі. Після цього він витратив ще 28 днів вивчення питання. До червня 2022 року Іллі Колієву вдалося зробити перший прототип дрона-бомбардувальника, який названо Mria Dron на честь українського літака Ан-225 "Мрія", знищеного в Гостомелі.

Також назвали і підприємство, яке зараз об'єднує 20 осіб у місті Надвірна Івано-Франківської області. З літа минулого року воно передало ЗСУ на фронт сотні БПЛА — точну кількість волонтерів не називають. Для цього вони поступово закупили 3D-принтери та інше обладнання.

"Зараз у середньому створюємо 25-30 безпілотників на місяць", — зізнався Ілля Колієв. — "Вийшли на темп, що за день можемо зробити один дрон, але здебільшого за 14 днів повністю закриваємо питання від замовлення до отримання".

Команда Mria Dron Фото: LIGA.net

Mria Dron випускає серійно чотири моделі БПЛА: Hell Cat, "Лелека", "Лелека 2" та "Бджола". Останній дрон є найбільшим у лінійці, він має крила з розмахом до 3 м, літає на дистанцію до 10 км і піднімає боєприпаси вагою до 25 кг. Найменша модель, Hell Cat ("Пекельний кіт"), за характеристиками нагадує DJI Mavic 3, але має 10-кратний зум і дальність польоту в 35-40 км.

"Це умовний поділ, адже насправді кожен дрон робиться під потреби конкретного підрозділу, який до нас звертається", — зазначив розробник.

Залежно від моделі, вартість виробництва дронів коливається від $6000 до $20 000. Безпілотники Mria Dron купують самі військові, волонтери, підприємці. Проте один-два із кожного десятка компанія вирішила передавати на фронт безкоштовно.

Раніше в Mria Dron розповіли про особливу функцію своїх БПЛА, яка називається "Бумеранг". Завдяки їй літальні апарати "запам'ятовують" місце запуску та повертаються до нього у разі втрати зв'язку. Крім того, з метою безпеки БПЛА не записують відео, а лише передають його на станцію управління, де зберігається карта пам'яті.