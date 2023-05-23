ChatGPT пам'ятає все: як видалити історію чату та врятуватися від "зливу" даних

Нейромережа від OpenAI запам'ятовує розмови з користувачами та може використовувати їх у спілкуванні з іншими. Це вже призвело до кількох скандалів, пов'язаних із хибними звинуваченнями.

Чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI може збирати особисті дані, що турбує багатьох дослідників і політиків. Видання Wired розкрило, як користувачеві видалити інформацію про себе та не допустити витоку.

ChatGPT збирає дані користувачів: чим це небезпечно

ChatGPT генерують текстові відповіді, використовуючи велику базу даних, і OpenAI не розкриває, яких саме. Ніхто поза межами компанії точно не знає, яку частину інтернету (включаючи особисту інформацію людей) штучний інтелект засвоїв у процесі навчання. Самі розробники стверджують, що користувалися трьома джерелами: відкритими даними з інтернету, даними, отриманими за ліцензією, та інформацією, вказаною користувачами в чаті.

За останні пів року популярність ChatGPT дуже зросла, а разом із нею й ризики для безпеки. Коли люди експериментували з чат-ботом, ставлячи йому запитання про своє життя й друзів, спливли очевидні проблеми — ШІ надав фальшиві газетні статті, які містять неправдиві заяви про конкретних осіб. Наприклад, ChatGPT назвав мера округу Гепберн в Австралії Браяна Гуда винним в отриманні хабара, а професору права приписав скандал із сексуальними домаганнями.

OpenAI попереджає, що ChatGPT може надавати неточну інформацію, як виявилося, це стосується навіть роботи й хобі. Регулятори по всьому світу вивчають проблеми, пов'язані з тим, як OpenAI збирає дані, які він використовує для навчання нейромереж і як надає інформацію про реальних людей. Італія тимчасово заборонила ChatGPT в країні, її приклад незабаром може наслідувати Канада.

Як захиститися від витоку даних через ChatGPT

Після кількох скандалів OpenAI запропонувала інструменти й процеси для захисту інформації. Зокрема, компанія надала форму запиту на видалення особистих даних для користувачів із Європи та Японії. Втім, це стосується лише тих відомостей, які ChatGPT надає користувачам, а не отриманим для навчання.

Щоб видалити дані, потрібно відкрити форму, вказати в сервісі ім'я, електронну пошту, країну, особу, від імені якої подається заява, чи є ви публічною особистістю, наприклад, артистом. Потім OpenAI вимагатиме вказати, які саме дані були розкриті іншим, і надати доказ — підійдуть скриншоти. Насамкінець компанія попросить підтвердити правильність даних і що користувач розуміє: OpenAI не завжди може видалити інформацію. Розробники пообіцяли балансувати між "конфіденційністю і свободою слова" під час ухвалення рішень.

Варто враховувати, що ChatGPT може запам'ятати всі розмови з користувачами, а потім використовувати їх для відповіді на запитання іншим людям. Щоб запобігти витоку, можна видалити історію чату.

Інструкція, як видалити історію ChatGPT:

відкрити ChatGPT;

натиснути на профіль користувача в нижньому лівому куті екрана;

вибрати "Параметри", а потім "Керування даними";

вимкнути функцію історії чатів і навчання.

Повзунок для відключення історії розмов ChatGPT Фото: Скриншот

Після цього все, що людина пише про себе ChatGPT, наприклад, інформація про особисте життя й роботу, не має з'являтися в майбутніх ітераціях великих мовних моделей OpenAI. Як запевняє компанія, у разі відключення історії чату розмови з ШІ зберігатимуться протягом 30 днів "для відстеження зловживань", а потім видаляться.

У лютому сервіс ChatGPT запрацював в Україні та абсолютно безплатно. Він був недоступним для українців майже три місяці після офіційного релізу.

Нещодавно стало відомо, що OpenAI створює новий ШІ з відкритим вихідним кодом. У майбутньому користувачі зможуть змінювати його на власний розсуд.