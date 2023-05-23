"Бойові птахи України": ЗСУ отримали сотні дронів "Валькірія" та б'ють окупантів

Розробники продовжують удосконалювати конструкцію та незабаром випустять нові моделі: Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar.

2022 року команда українських пілотів-аеророзвідників створила компанію "Бойові птахи України", яка створює для військових безпілотники "Валькірія". Один із співзасновників Дмитро Ковальчук розкрив подробиці проекту в інтерв'ю сайту DOU.

Ще у 2015 році десять волонтерів із благодійного фонду "Армія SOS" створили перший безпілотний авіаційний комплекс "ВАЛК-1", також відомий як "Валькірія", почали передавати їх українській армії. За словами Дмитра Ковальчука, у березні 2022 року розробники задіяли всі дрони зі своїх складів і вирушили вести аеророзвідку: шукати російську техніку та наводити артилерію ЗСУ. Спочатку вони воювали на Київщині, потім на Житомирщині, потім на Харківському та Донецькому напрямку.

У травні 2022 року Дмитро повернувся до Києва і зрозумів, що ЗСУ дуже не вистачає безпілотників. На той момент команда збирала по три "Валькірії" на місяць ексклюзивно для льотних груп "Армії SOS", що складаються з двох операторів, наземної станції та трьох БПЛА. Виробники збільшили масштаби, почавши робити дрони на замовлення благодійних фондів, а літо Дмитро Ковальчук заснував компанію разом із Юрієм Добронравіним, одним із розробників ПО "Кропива".

До кінця 2022 року "Бойові птахи України" створили 132 польотні групи та зібрали 296 дронів, зараз підприємство виготовляє на місяць по 120 БПЛА, які застосовують на всіх ділянках фронту. Як стверджує Дмитро Ковальчук, у 2023 році "Валькірію" офіційно допустили до експлуатації у ЗСУ, а компанія отримала замовлення від держави.

"З досвіду 2014 року знаємо, що волонтерські фонди згодом будуть давати все менше грошей, а значить — буде менше замовлень. Тоді ніхто крім держави не зможе підтримувати польотні групи. Думаю, це може статися вже через рік", — розповів співзасновник "Бойових птахів".

Розробники продовжують покращувати конструкцію "Валькірії" і нещодавно створили дрон Galka із тривалістю польоту понад дві години. На відміну від попередника новий БПЛА передає відео в реальному часі, може повертати камеру, може літати без GPS, використовує інший контролер і програму QGroundControl замість Mission Planner.

Характеристики дрону Galka Фото: Скриншот

Незабаром "Бойові птахи України" планують випустити ще чотири моделі, які вже відбуваються випробування. Першою в серійне виробництво піде розвідувальний дрон-картограф Soika, потім розпочнеться виробництво дронів-камікадзе Pugach і Zozulya (дальнобійніший), а також бомбардувальників Ogar.

"Ми ще не завершили повний перехід від "Валькірії" до Galka, чекаємо на деякі деталі та литу форму з Польщі. Зараз у деяких БПЛА використовуємо окремі деталі від Galka, проте сама форма досі "Валькірії", — пояснив Дмитро.

Минулого року писали, як український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. З його допомогою захисники України виявили об'єкт та влучно вразили його артилерійським снарядом.