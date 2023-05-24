Гаррі Поттер та інші герої Гоґвортсу "вирушили до ЗСУ" за допомогою ШІ (відео)

Міністерству оборони настільки сподобався колаж, що його розмістили у твіттері відомства.

За допомогою штучного інтелекту згенеровано чимало фотографій і навіть відеороликів із популярними акторами, політиками та персонажами відомих творів. Дійшла черга й до всесвіту Гаррі Поттера.

Користувач твіттера зі псевдонімом @caton.lab розмістив у соцмережі відеоколаж на тему "Герої Гоґвортсу на службі ЗСУ".

За допомогою генеративного ШІ ентузіаст одягнув у військову форму України самого Гаррі Поттера, Рона Візлі, Драко Малфоя, Невіла Лонгботтома, Альбуса Дамблдора, Рубеуса Геґріда, Артура Візлі та близнюків Візлі.

Ця робота настільки сподобалася нашому Міноборони, що її розмістили на офіційній сторінці відомства у твіттері з коментарем: "У світі літератури є багато персонажів, які мріють приєднатися до #UAarmy — стати на бік добра".

Також Міноборони зазначило в повідомленні Джоан Роулінг, яка активно підтримує Україну та відкрила вільний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера українською мовою.

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