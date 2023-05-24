Чорнобаївський синдром: дрони TORO знищили 4 російських комплекси "Муром" (відео)

Окупантам вдалося збити перший дрон "Птахів Мадяра", але другий потрапив точно в ціль і позбавив російські війська дорогого обладнання.

Рота ударних безпілотників "Птаха Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищила чотири російські комплекси спостереження "Муром" лише за п'ять днів. Командир підрозділу Роберт Бровді із позивним "Мадяр" розповів подробиці у відеоролику, опублікованому на YouTube.

Російські військові глибоко окопалися на одній із дільниць фронту та встановили пристроєм "Муром М" (Комплект 2), який автоматично фіксував переміщення військових та техніки ЗСУ. "Птахи Мадяра" витратили два дрони-камікадзе TORO, щоб вразити обладнання.

Російський комплекс спостереження Муром-М

За словами Роберта Бровді, перший безпілотник не долетів до цілі, оскільки його збили за допомогою стрілецької зброї. Окупанти також намагалися застосовувати антидронову рушницю, але вона марна проти FPV-моделей. Другий БПЛА, окрім того, що підірвав "Муром", провів розвідку і зняв розташування позицій ЗС РФ.

"4:0. Дрон FPV TORO проти хробачого "Мурома". Чорнобаївський синдром — четвертий комплекс за п'ять днів", — прокоментував "Мадяр".

Роберд Бровді додав, що "Птахи Мадяра" використовують понад п'ять різновидів дронів-камікадзе, але в цьому випадку застосували модель TORO від "Білоцерківської волонтерської групи". Літальні апарати вартістю близько $1000 на основі квадрокоптерів озброюються досить важкими та потужними боєприпасами.

Росіяни почали активно застосовувати комплекси "Муром" у березні 2023 року. Український військовий радіотехнік Сергій Флеш пояснив, чим вони небезпечні і чому їх потрібно знищувати за будь-якої можливості.

Раніше ЗСУ показали, як дрони-камікадзе TORO підірвали БМП-3 разом із російськими військовими. Перший безпілотник, запущений бійцями 72-го ОМБр, влетів у машину, коли троє окупантів виглядали з люків, а ще один добив техніку.