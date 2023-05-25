Російські хакери заявили про зупинення постачання гаубиць DANA та Zuzana 2 для ЗСУ: що відомо

Хакерська група РФ "Сонцепек" стверджує, що викрала важливі файли, без яких постачання озброєнь Україні через ПГЗК буде неможливим. Фокус з'ясовував, чи це правда.

"Бронежилети, бронеавтомобілі, безпілотники, гаубиці DANA та Zuzana 2 тепер недоотримають ЗСУ завдяки нашому злому", — стверджують кіберзлочинці на своєму телеграм-каналі. Вони виклали архів документів, через крадіжку яких нібито тепер Південний гірничо-збагачувальний комбінат не зможе працювати. Фокус нікому не рекомендує завантажувати цей архів, оскільки в ньому можуть бути "подарунки" від хакерів.

За заявою російських хакерів, їм вдалося "знищити понад 30 серверів (бази даних, системи резервного копіювання та оновлення ПЗ) і близько 2000 комп'ютерів". Російські кібертерористи також заявили, що паралізували логістику підприємства, процеси управління та контролю виробництва.

Фокус звернувся до пресслужби ПГЗК, і Михайло Корсаков, менеджер із зовнішніх комунікацій ПГЗК, відповів так:

"Ми чули про це повідомлення. Наразі немає жодної інформації про глобальні порушення периметра безпеки комп'ютерних систем підприємства. Якщо спроби атак і відбувалися, то вони були відбиті, а всі наслідки усунуті. Ні про який "збій у логістиці" чи "збій у постачанні" не може бути й мови. Усі системи ПГЗК працюють у штатному режимі, а комп'ютерні мережі надійно захищені".

Раніше Фокус писав, що українські хакери знайшли єдине фото розвідника з РФ, якого розшукує ФБР.