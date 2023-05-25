Дрони з гранатами атакували прикордонний пункт у Брянській області, — росЗМІ (фото)

Росіяни запевняють, що змогли безпечно приземлити та знешкодити "українські" безпілотники за допомогою антидронових рушниць.

Два безпілотники 25 травня спробували атакувати контрольно-пропускний пункт у Брянській області Росії. Про це повідомило російське медіа SHOT, розмістивши фотографії літальних апаратів.

За даними ЗМІ, два "українські" FPV-квадрокоптери із "саморобними гранатами" помітили в селі Ломаківка Стародубівського району. Російські прикордонники приземлили безпілотники за допомогою антидронових рушниць до того, як вони долетіли до цілі.

Телеграм-канал Mash пише, що в ролі бойової частини виступили головні кумулятивні частини протитанкових гранат РКГ-3. Їх безпечно знешкодили, все обійшлося без потерпілих та руйнувань. Росіяни припускають, що БПЛА запустили з України.

Дрон-камікадзе, збитий у Брянській області Фото: Shot Граната з дрону Фото: Mash

У ніч проти 24 травня безпілотники скинули бомби на Білгородську область Росії. Як повідомили очевидці, одні вибухові пристрої впали на дорогу в центрі самого Білгорода, пошкодивши легковий автомобіль, інші потрапили до будівлі Центру молодіжних ініціатив та Пенсійного фонду в селищі Борисівка.

Вночі 3 травня безпілотник атакував військовий аеродром Сіща у Брянській області. З'явилася інформація, що внаслідок вибуху було повністю знищено літак АН-124-100.