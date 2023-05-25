Вчені створили рекордний акумулятор на основі кальцію: витримав 500 циклів перезаряджання
Батарея готова до практичного застосування та виробництва, кажуть вчені.
Група дослідників з японського Університету Тохоку створила прототип акумулятора, що перезаряджається, на основі кальцію, здатного витримати 500 циклів повторної зарядки-розрядки, повідомляє Since Daily. Цей показник потрібний для практичного використання майбутньої батареї.
Останнім часом все більше розробників стали проводити експерименти над альтернативами літій-іонних батарей, оскільки зі збільшенням використання електромобілів і систем зберігання енергії зростає необхідність у більш надійних джерелах живлення, ніж звичні всім LIBs, які схильні до швидкого зносу і бояться спеки та холоду.
Однією із таких замін є акумулятори на основі кальцію. Як п'ятий за поширеністю елемент у земній корі, кальцій широко доступний і дешевий, а також має більший потенціал енергетичної густини. Його властивості також сприяють прискоренню дифузії іонів в електролітах і катодних матеріалах, що дає перевагу перед іншими альтернативами у вигляді магнію і цинку.
Але на шляху комерційної життєздатності акумуляторів на основі кальцію залишається багато перешкод. Відсутність ефективного електроліту та відсутність катодних матеріалів з достатньою здатністю зберігання Ca 2+ є основним камінням спотикання.
Однак японським ученим вдалося подолати цю проблему і вони використовували катод з композиту наночастинок сульфіду міді, вуглецю та електроліт на основі гідриду. Цей катод здатний зберігати велику кількість кальцієвих іонів. При використанні електроліту на основі гідриду вони зробили акумулятор з високо стабільною циклічною працездатністю.
Прототип акумулятора зберігав 92% ємності після 500 циклів, що є рекордним показником на сьогодні. Вчені хочуть якнайшвидше оформити свою розробку, щоб вона могла використовуватись у промислових масштабах.
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