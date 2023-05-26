Інженери пристосували дрон для запуску 70 мм ракет: що це дасть на полі бою (фото)

БПЛА SARISA став першим у світі безпілотником, здатним нести ракети такого типу.

Грецька компанія SAS Technology продемонструвала на виставці оборонної промисловості DEFEA 2023 у Греції квадрокоптер, здатний випускати 70-міліметрові ракети, повідомляє The Defense Post. Це перший у світі дрон такого типу, який можна використовувати для ближньої авіаційної підтримки наземних військ.

Грецький дрон SARISA має дві модифікації: для військових завдань та для перевезення вантажів та встановлення обладнання або датчиків для цивільних та військових цілей. SARISA може нести до чотирьох ракет FZ275 LGR (ракети з лазерним наведенням) французької компанії Thales, які мають високу точність та малий радіус ураження.

Дрон SARISA під час випробувань Фото: Соцмережi

Під час тестової стрілянини, яка проходила під егідою Міністерства оборони Греції, цей безпілотник успішно вразив усі тестові цілі на відстані до 10 км за допомогою сучасної системи лазерного наведення. Це перша у світі інтеграція такого типу ракет саме з бойовим БПЛА виробництва компанії SAS Technology.

Сам безпілотник SARISA може літати зі швидкістю до 100 км/год і на висоті до 3000 метрів, а час польоту становить до двох годин. Дрон оснащений системою автоматичного зльоту та посадки (VTOL), а також системою захисту від електронного придушення та GPS-супутників. Бойовий безпілотник SARISA призначений для підтримки наземних операцій, розвідки, спостереження та цілевказівки, а також для знищення легкоброньованих цілей противника.

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