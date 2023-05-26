Інженери із ЗСУ винайшли новий дрон Raider-2: може бити окупантів і не тільки (відео)

Безпілотник здатний долати відстань до 200 км та нести 5 кг вибухівки. Однією з його "фішок" є камера, яка дозволяє оператору бачити у сутінках, як удень.

Related video

Група конструкторів з батальйону оперативного реагування "Луцьк" зі 100-ї окремої бригади територіальної оборони розробила новий багатофункціональний дрон Raider-2. Вони показали випробування безпілотника та розкрили його характеристики журналістам "5 каналу".

Військові-добровольці зробили кілька БПЛА та протестували їх у різних умовах, нещодавно випробування провели на полігоні у Волинській області. Частини літального апарату можна швидко збирати докупи в польових умовах, що значно спрощує їх транспортування. Корпус виготовлений із міцного пластику, а літає машина за допомогою чотирьох дуже тихих електродвигунів, що підіймають корисне навантаження вагою до 5 кг.

"Сіли добре, м'яко, без будь-яких ушкоджень. У траві по-іншому і не буває, практично. Ще потрібно трішки підлаштувати під регулятор і можна в бій", — відзвітував конструктор на ім'я Юрій.

Тривалість польоту Raider-2 складає близько 4 год., за цей час він долає відстань до 200 км. Розробники збираються встановити на свій дрон систему захисту для приймача GMSS, щоб він міг працювати навіть під впливом російських засобів РЕБ.

Управляти Raider-2 можна за допомогою монітора або FPV-окулярів з видом від першої особи, а запускається він з рук. Оператор отримує зображення в реальному часі, крім того відео записується, і його можна переглянути у разі потреби. У БОР "Луцьк" додали, що дрон оснащується кількома типами камер, основна розташована в носовій частині та дозволяє добре бачити в сутінках.

"Оператор, коли прилітає та знімає FPV-окуляри, то йому здасться, що він літав вдень, а настала ніч", — зазначив Юрій.

Raider-2 здатний як вести розвідку, так і завдавати ударів. Творці намагаються збільшити вантажність літального апарату, щоб він міг нести більше вибухівки та обладнання, покращують системи зв'язку та наведення. Вже зараз батальйон "Луцьк" готовий виготовляти для ЗСУ по 50 дронів на місяць, а у разі додаткового фінансування масштаби виробництва зростуть у рази.

Раніше писали, що українські фахівці створили розвідувальний безпілотник Damocles, який уже допомагає ЗСУ на полі бою. Він працює до двох годин та підтримує зв'язок з оператором на відстані до 60 км. Damocles призначений для ведення розвідки та коригування вогню з висоти до 1,5 км.

Писали також про унікальний український дрон Ukropter, розроблений однойменною компанією для ЗСУ. Залежно від комплектації він може виконувати роль розвідника, штурмовика або ретранслятора сигналу.