Безпілотний човен навчили запускати дрони-камікадзе Hero-120: що це дасть у бою (відео)

Цей готовий прототип проходить випробування перед повним прийняттям на службу армії США.

Корпус морської піхоти США почав тестувати безпілотний човен, на якому встановлена система запуску баражуючих боєзапасів Hero-120 від ізраїльської компанії UVision, пише The Drive. LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessels — безпілотний надводний човен великої дальності) може випускати до восьми дронів-камікадзе за один раз, працювати як з екіпажем, так і автономно, а також слугувати для розвідки та підтримки бойових кораблів.

Що відомо про новий безпілотний надводний човен

На виробництво цього безпілотного човна у підрядника Пентагону компанії Metal Shark пішло майже два роки. Поки не зрозуміло, скільки саме таких човнів закупить ВМС США – все залежатиме від успішності багатьох випробувань. В основному човен хочуть використовувати "як платформу для розвідки та спостереження". Доступні відомості про конструкцію та можливості LRUSV наразі засекречені. Але морські піхотинці описують її як "напівавтономну платформу", що має означати, що човен здатний виконувати певні завдання самостійно після отримання інструкцій від оператора.

Планується, що LRUSV почне виконувати завдання як індивідуально, так і в групі подібних човнів і буде здатна довго перебувати в морі без дозаправки. Департамент військово-морського флоту вимагає майже $25 млн для подальшої розробки систем LRSUV.

Hero-120 компактні та їх можна розміщувати на будь-яких платформах Фото: Міноборони США

Чому вибрали дрони-камікадзе Hero-120

Військові кажуть, що саме ці дрони-камікадзе чудово підходять для встановлення на різні мобільні платформи, наприклад, на броньовики LAV-25. Крім того, ізраїльські дрони чудово показали себе в Україні й тепер армія США активно використовує їх у різних конфігураціях.

Hero-120 можна встановити навіть на БТР Фото: Міноборони США

Для LRUSV будуть використовувати модифікацію безпілотника Hero-120 OPF, і поки що неясно, чим саме вона може відрізнятися від стандартної моделі. На вебсайті Uvision зараз говориться, що максимальна дальність польоту Hero-120 становить не менше 60 км, а час у польоті досягає 1 год.

Hero-120, як і більшість інших баражуючих боєприпасів, відрізняється від більш традиційних ракет і безпілотників тим, що його можна використовувати завдяки електронно-оптичним та інфрачервоним камерам і системі управління оператором.

Ця концепція управління, частково розроблена ізраїльськими компаніями разом із самою ідеєю баражуючих боєприпасів, дозволяє бійцю "бачити", що робить боєприпас протягом усього польоту, та вносити точні коригування курсу. Це допомагає з позитивною ідентифікацією цілі та підвищує точність. У разі появи цивільних осіб або за потреби є функція скасування вибуху. До речі, дрон Hero-120 можна підібрати, відремонтувати та знову використати, якщо довелося скасувати атаку на півдорозі.

Як військовим стане в пригоді тандем LRUSV і Hero-120

Дрон-камікадзе Hero-120 невеликий, але заряд у ньому досить потужний, щоб уразити безліч цілей від транспортних засобів до невеликих човнів. Потенційно систему можна було б використовувати навіть проти великих кораблів у відкритому морі, націлюючи їх на радари, антени зв'язку або інші ключові системи, щоб вплинути на успішність місії. Такі атаки потенційно можуть змусити корабель-мішень покинути цей район або іншим чином вивести його з ладу.

Пентагон активно впроваджує дрони-камікадзе на різні морські платформи Фото: Міноборони США

До речі, зараз корпус морської піхоти окремо тестує ідею невеликих груп, що пересуваються на гумових плотах, озброєних протитанковими ракетами Javelin, щоб використовувати їх як ударні ракети на морі. У будь-якому випадку LRUSV, озброєні Hero-120, схоже стануть важливим компонентом майбутніх експедиційних операцій морської піхоти США.

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