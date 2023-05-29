Мисливці за "Шахедами": як побудувати ефективну систему ППО, щоб збивати всі дрони

Система ППО має розвиватися, "рости" слідом за зростанням загрози, а краще превентивно, — вважає Юрій Касьянов.

Військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов відреагував на масовані атаки ворога по Києву 28 та 29 травня. У своєму телеграм-каналі він написав про те, як слід розвинути українську систему ППО.

На думку Юрія, у Кремлі розуміють, що атаки з повітря з метою придушити ППО — це стара тактика. "Якщо зі ста бомбардувальників ("Шахедів") до важливої цілі прорветься хоча б один — завдання виконано", — наголосив автор.

Юрій пояснив, що в Україні система ППО не захищає абсолютно всю територію країни, тому дрони "Шахед" та ракети збивають у небі над Києвом, як це було 28 травня, тому ракети іноді досягають західних територій країни, долаючи сотні кілометрів.

Касьянов вважає, що "система ППО повинна розвиватися, "рости" слідом за зростанням загрози, а краще превентивно". Для цього, на його думку, потрібно збільшити кількість мобільних груп мисливців за "Шахедами"/ракетами і побудувати розгалужену систему повітряного спостереження, створити національну багатокомпонентну систему ППО.

Автор навів приклад з минулого, нагадавши, що у Великій Британії під час Другої світової війни створили "найкращу у світі систему ППО", яка, за його словами, "відіграла вирішальну роль в обороні Британських островів". Тоді було сформовано нові військові підрозділи, встановлено локатори, активно використовувалися винищувачі та зенітки, "було створено цивільний Корпус повітряних спостерігачів — майже мільйон людей — у кожному селі були люди, які постійно чергували, спостерігаючи за небом. Було створено Корпус жіночої допоміжної служби повітряного спостереження (WAAF), який виконував скрупульозну роботу, відстежуючи повітряні цілі у центрах ППО", — написав він.

Юрій упевнений, що Україна "має провести велику роботу зі зміцнення системи ППО".

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