ЗСУ все частіше помічають у окупантів новий комплекс РЕБ ROSC-1: чим він небезпечний для дронів

Ця система РЕБ була запроваджена в армії РФ незабаром після нападу на Україну.

За словами військового експерта з РЕБ та безпілотників Сергія Флеша (псевдонім), при розвідці позицій ворога ЗСУ все частіше відзначають наявність в окупантів нових систем РЕБ ROSC-1, повідомляє Сергій у своєму фейсбуці. Примітно, що це одна з небагатьох російських розробок, яка була досить швидко відправлена в Україну після прийняття на озброєння.

Що відомо про РЕБ ROSC-1

Комплекс ROSC-1 розроблений НВО "Алмаз" і призначений для виявлення саме малорозмірних дронів типу Mavic. Але система також виявляє і більші повільні дрони, наприклад RQ-11B Raven. Також система повинна справлятися і з БПЛА літакового і вертолітного типу.

Важливою особливістю ROSC-1 є можливість приєднати кілька комплексів в одну мережу, тим самим створивши своєрідний РЕБ-купол. До складу системи входить оглядовий трикоординатний твердотільний радіолокатор Х-діапазону, вбудований блок АЗН-В, підсистема радіотехнічного моніторингу (РТМ), підсистема радіоелектронного керування (РЕК). Весь комплекс базується у кузові-контейнері на основі КамАЗу.

РЕБ ROSC-1 дедалі частіше помічають на озброєнні у російських окупантів Фото: Соцмережi

Як переваги розробники відзначають мобільність, автономність, комплексний контроль повітряної ситуації (РЛС + ОЕС), роботу на двох поляризаціях та, звичайно, масштабованість (можливість спільної роботи кількох комплексів).

Скільки цих систем привезли окупанти в Україну поки що не відомо, проте наші оператори дронів, напевно, знайдуть способи обійти новинку ворога.

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