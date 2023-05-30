"Найдикіша ганьба": російська РЕБ змусила дрони протаранити будівлі в Москві

"Глушилки" у Москві працювали так потужно, що придушили навіть супутникові навігатори в автомобілях. За словами експерта, таку технологію дуже небезпечно застосовувати для боротьби із БПЛА над містами.

Три дрони врізалися в житлові будинки в Московській області через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це у своєму Telegram-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Під час атаки безпілотників ЗС РФ масово застосовували у регіоні комплекси РЕБ. Їхній вплив на супутникові сигнали був настільки масштабним, що у водіїв відключилися навігатори.

"Але важливо інше, а саме — це повна маячня! Справа в тому, що 3 дрони, які врізалися в житлові багатоповерхівки, були збиті саме за допомогою РЕБ", — прокоментував Олександр Коваленко.

Він пояснив, що засоби РЕБ не знищують ударні БПЛА, озброєні вибухівкою, а просто збивають їх із курсу. Застосовувати такі технології в умовах густої житлової забудови небезпечно, оскільки дезорієнтований апарат продовжує летіти, може врізатися та завдати удару, нехай і не туди, куди його запустили. Набагато безпечніше вражати літальні апарати фізично, застосовуючи ракети або гармати, які підривають бойову частину у повітрі.

"ППО в Москві діяло сьогодні максимально непрофесійно і панічно, наражаючи життя москвичів на небезпеку, а самі РЕБ задіяли ще й тому, що не були впевнені в можливостях своїх ЗРК і ЗРПК щодо перехоплення цих цілей. Позорище. Просто найдикіша ганьба", — резюмував Олександр Коваленко.

Раніше Олександр Коваленко припустив, що атака дронів на Москву може бути наслідком конфлікту між Міноборони РФ та ФСБ, яка займається ПВК "Вагнер". Ймовірно, самі росіяни запустили безпілотники із Московської області.

Писали також, що після атаки дронів у Москві придушили супутникову навігацію GPS. На дорогах російської столиці почався хаос, багато таксистів почали губитися в місті і скасовувати замовлення, не знаючи, куди їхати.