Росія не може перемогти Україну у "війні дронів": експерт назвав причини

Незважаючи на переваги у 2014 році, РФ не може впоратися з внутрішніми бюрократичними проблемами та наситити фронт БПЛА.

Безпілотники стали вирішальним фактором у боях за визволення України, але такий потужний противник, як РФ, дуже важко адаптується до сучасних умов війни дронів, пише Breaking Defense. Своє бачення проблем російської армії в сегменті БПЛА редакції висловив Семюель Бендетт, експерт з Росії із CNA.

Хороший старт, але слабкий фініш

За його словами, іронія в тому, що Москва ще у 2014 році мала величезну перевагу у виробництві та розробці безпілотників. Її "Орлан-10" із дальністю польоту 120 км був гарним інструментом проти слабкого українського ППО. Але завдяки допомозі Заходу українські системи протиповітряної оборони покращувалися і ці дрони стали дедалі частіше збивати.

Росія не виробила їх достатньо багато, щоб мати великий запас, і на якийсь час на фронті було затишшя, доки не почали надходити іранські БПЛА, а місцеві умільці на основі китайських розробок — створювати свої моделі. Військова машина Кремля розповідала про диво-дрони, але великої кількості новинок в Україні так і не побачили – виявилося, що це не більше ніж невеликі партії безпілотників.

Ініціатива знизу

Семюель Бендетт зазначає, що до провалу у війні дронів Росія швидко почала адаптуватися за рахунок збільшення систем РЕБ, які в окупантів справді добре працюють. Крім того, до ЗС РФ почали постачати волонтерські дрони, створені на основі популярних китайських "Мавіків".

На відміну від України, де процес впровадження дронів від ентузіастів досить простий, у Росії доводиться пробиватися через "товсту броню" бюрократичного апарату — до держзамовлень не допускають "сторонніх". Проте Міноборони РФ дивиться крізь пальці на "ініціативу знизу", коли окремі групи турбо-патріотів самотужки почали намагатися наситити війська різними дронами власного і зарубіжного виробництва.

Як каже Бендетт, це є відображенням військових, економічних та культурних відмінностей між воюючими сторонами.

Україна швидко впроваджує у війська розробки інженерів

Важливі проблеми армії РФ

Але, на думку експерта, не лише бюрократія заважає Росії наздогнати Україну у війні дронів. ЗСУ можуть швидко отримати будь-яку технологію для виробництва дронів, у тому числі для новомодних та ефективних FPV-безпілотників (з оглядом від першої особи) у дуже великих кількостях. А от Росія не може імпортувати високотехнологічні безпілотники через західні санкції та обмеження на експорт. Тому вона змушена покладатися на своє виробництво чи купувати безпілотники в Ірані, чи Китаї.

У свою чергу, Україна отримує значну допомогу від США та інших західних країн у галузі оборонних технологій, включаючи безпілотники, що значною мірою допомагає ЗСУ мати перевагу перед армією окупантів. Крім того, згідно зі звітом CNA, Росія зіткнулася з кількома перешкодами на шляху розвитку своїх безпілотних можливостей:

Нестача фінансування та інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення нових типів безпілотників.

Залежність від імпорту компонентів та технологій через відставання вітчизняної промисловості.

Складність координації між різними міністерствами та відомствами з питань закупівель та використання безпілотників.

Нестача кваліфікованих спеціалістів та навчання персоналу по роботі з безпілотниками.

Відсутність єдиної концепції та доктрини застосування безпілотників на полі бою.

Автори звіту кажуть, що Росії слід повчитися в України вмінню швидко підвищувати свої можливості з виробництва безпілотників. Звіт також пропонує США та іншим західним країнам продовжувати підтримувати Україну в цій галузі та стежити за розвитком російських можливостей.

Раніше Фокус розповідав про проєкт CRUSH: в Україні збирають аналог російських дронів-камікадзе "Ланцет".