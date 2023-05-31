Безпілотник Kona працюватиме на водні: зможе пролетіти 1500 км без дозаправки

Систему воднево-електричного потягу для проекту надасть компанія ZeroAvia.

Компанії ZeroAvia та компанія Nautilus підписали контракт про співпрацю у рамках розробки безпілотного автономного літака на водневому двигуні Kona, повідомляє сайт Future Flight. Планується, що автономний апарат зможе перевозити до 3,8 т вантажу на відстань до 1500 км. Головне завдання літака Kona – забезпечити автономну доставку вантажів між аеропортами та складами, а також виконання інших логістичних завдань.

Компанія ZeroAvia стверджує, що її воднева система ZA600 є однією з найпотужніших у світі з номінальною потужністю 600 кВт. Система складається з електродвигуна, паливних елементів та балонів із воднем під високим тиском.

Як основна з переваг свого безпілотного вантажного літака Kona стартап Natilus вказує зниження вартості вантажних перевезень на 50% порівняно зі звичайними літаками. Компанія вже побудувала та випробувала прототип свого БПЛА під назвою Egret, який може перевозити до 227 кг на 500 км. Більш потужний безпілотний літак Natilus планує випробувати наступного року та отримати сертифікат FAA (дозвіл на польоти) вже у 2026 році.

Компанія також працює над більш довгостроковими планами для більших автономних вантажних суден під назвою Alisio і Nordes з корисним навантаженням до 100 т. Щоправда, розробники ще не уточнювали, чи будуть вони використовувати водень як паливо в майбутніх безпілотних літаках.

Раніше Фокус розповідав про те, що супутники Maxar допоможуть військовим стежити за Росією та Китаєм.