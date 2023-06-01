"Дорога техніка перестає виїжджати": як FPV-дрони TORO "кошмарять" окупантів (відео)

Дешеві квадрокоптери з потужними боєприпасами знищують танки, БТР та автомобілі росіян, змушуючи їх ховатися у лісосмугах.

Російські військові почали рідше застосовувати бойову техніку, побоюючись українських безпілотників. Про це повідомила у Telegram "Білоцерківська волонтерська група", яка постачає Силам оборони України FPV-дрони TORO.

Адміністратор групи Юрій Москаленко наголосив, що найбільшого ефекту досягається, коли дешеві ударні БПЛА знищують російську техніку: БТР, БМП, танки, автомобілі. Відновлення машин займає місяці і обходиться незрівнянно дорожче порівняно із самими TORO. Особливо болючі удари дрони від волонтерів із Білої Церкви завдають після отримання нових боєприпасів.

"На певних ділянках фронту використання наших дронів має превентивний характер. Ворог, розуміючи, що ураження може бути в будь-який момент, вимушений "гаситись" у посадках і норах. Дорога техніка перестає виїжджати взагалі", — пишуть волонтери.

На останньому опублікованому відео оператори ЗСУ помітили 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вистежили в лісосмузі автомобіль "Нива" разом із групою окупантів і завдали удару по скупченню противника дроном TORO. Після вибуху троє російських солдатів кинулися навтьоки, кинувши свій транспорт і позицію.

Наскільки серйозні втрати зазнали ЗС РФ внаслідок цього удару, невідомо. Волонтери зазначають, що потрапляння "камікадзе" навіть поруч завдає росіянам поразки уламками, а гучні вибухи призводять до контузії солдатів.

Раніше писали, як дрони TORO знищили 4 російські комплекси "Муром" за п'ять днів під керівництвом роти "Птаха Мадяра". Командир Роберт Бровді зазначив, що літальні апарати вартістю близько $1000 на основі квадрокоптерів озброюються досить важкими та потужними боєприпасами.

У травні ЗСУ за допомогою дронів TORO знищили російську БМП-3 разом із окупантами. Щоб вивести дорогу техніку з ладу, операторам 72-го ОМБр знадобилося три безпілотники.