Секунди замість хвилин: як нові системи зв'язку посилять ППО України (відео)

Українські військові можуть отримати обладнання та командні пункти, щоб краще збивати російські ракети та безпілотники.

Волонтери вирішили посилити українську систему ППО передовими системами зв'язку та командними пунктами. Подробиці нового проєкту у Facebook повідомила пресслужба фонду "Повернись живим".

З 1 червня стартував проєкт "Запакуй небо — прокачай ППО". Представники фонду хочуть закупити обладнання на 330 млн грн, яке дозволить зробити пересувні командні пункти для комплексів ППО на базі вантажівок-всюдиходів зі зручними місцями для роботи та відпочинку військових – вони дозволять командувати військами під час пересування. Окремо ЗСУ хочуть оснастити робочими місцями-трансформерами, які складаються та поміщаються у кейси — все разом важить 60 кг.

Крім того, волонтери вирішили підготувати комплексні апарати зв'язку із телекомунікаційним обладнанням для супроводу протиповітряних ракетних комплексів. У планах також купівля легких та практичних рюкзаків для мобільних вогневих груп, у яких будуть знаходитися всі види зв'язку, необхідні військовим.

У "Повернись живим" повідомили, що до проєкту приєдналася служба доставки "Нова пошта". Компанія пообіцяла відправляти на "прокачування" ППО частину коштів, отриманих від продажу лімітованих пакетів та конвертів, а також від кожного відправлення чи доставки на поштомати.

У травні міністр оборони Олексій Резніков назвав систему ППО, якої не вистачає Україні. За його словами, українські війська вже отримали багато засобів для захисту неба, але ще не завадив би протиракетний комплекс THAAD.

Писали також, що Росія використовує ракети "Іскандер", щоб зненацька застати українську ППО. Як пояснив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, таке озброєння дозволяє окупантам завдавати дуже швидких та ефективних ударів по Київській області.