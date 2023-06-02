"Не працює GPS? Ідіть… по атласу!": у НП "ГЛОНАСС" росіянам дали цінну пораду

Пресслужба вважає, що не варто відмовлятися від "дідівських" способів, а люди у відповідь рекомендують компанії лікуватися подорожником.

У зв'язку з постійними збоями в навігації через нальоти українських безпілотників на Москву в НП "ГЛОНАСС", яка управляє російською GPS системою, порадили людям "використовувати атласи", повідомляє Daily Storm. Таку відповідь редакції дав речник НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосєєв.

"Якщо людина — москвич, і вона живе у своєму місті вже давно, то, за логікою, вона, напевно, вже має знати своє місто напам'ять. Думаю, це очевидно. А якщо все зовсім погано, то є атласи доріг. Цей спосіб цілком собі функціонував раніше", — заявив Ярослав.

Він зазначив, що збої в роботі навігаційного програмного забезпечення на смартфонах і навігаторах відбуваються через роботу систем РЕБ, які захищають місто від нальотів безпілотників, позбавляючи їх можливості летіти по координатах.

Заява пресслужби "ГЛОНАСС" не сподобалася пересічним росіянам. Вони вважають її хамською і недоречною. На популярному в Росії форумі IXBT під цією новиною багато користувачів дали свої поради Ярославу Федосєєву. Зокрема, порекомендували прессекретареві супутникового оператора "лікуватися подорожником", "їздити на возі", "користуватися лучиною" та "носити онучі", адже це теж "прекрасно працювало" за старих часів.

Раніше Фокус розповідав про те, що дрони ЗСУ все одно долетять до Москви: що буде, якщо в РФ відключать GPS навігацію.