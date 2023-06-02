Українці розробили незвичайний електровізок для ЗСУ: як він допоможе воїнам (відео)
Пристрій оснащений двигуном потужністю 800 Вт, їде зі швидкістю 10 км/год та долає відстань до 20 км без підзарядки.
Компанія "Bike Box" з Чернігова, відома завдяки своєму бренду Bayka, розробила для української армії незвичайний електричний візок. Вона представила проєкт на виставці СomAutoTrans 2023 у Києві, передає сайт "Авто Центр".
Підприємство зібрало двоколісний візок з електродвигуном потужністю 800 Вт та чотирма ручками (спереду та ззаду), на одній із них встановлено механізм керування з кнопками та важелями. На самому корпусі з правого боку можна помітити екран з індикатором заряду, а також кнопку увімкнення, вимкнення та виймання акумулятора.
За словами Байк-Бокс, візок може перевозити вагу до 250 кг і їздити зі швидкістю до 10 км/год, місткості батареї вистачає, щоб подолати відстань до 20 км без підзарядки. По обидва боки конструктори розмістили відкидні аутригери, що фіксують платформу в одному положенні, що допомагає при завантаженні та розвантаженні. Апарат дозволяє перевозити навіть "довгі" вантажі, такі як носилки з пораненими — для цього трубчасті ручки висуваються вперед і назад.
Як зазначили розробники, вони не змогли показати робочий виріб на СomAutoTrans, оскільки єдиний екземпляр довелося терміново надіслати замовнику. Замість неї "Байк-Бокс" показав візок STEED (Silent Tactical Energy Enhanced Dismount) виробництва американської компанії Hendrick Motorsport, яка стала ідейним натхненником. Водночас, українська платформа коштує дешевше – близько 120 тисяч гривень.
Нещодавно писали, що Іван Шевченко із Рівного збирає електробайки для ЗСУ. Він уже випустив 10 мотоциклів, а ще 2 перебувають у процесі роботи. Військові зацікавилися у таких байках, адже тихий та малопомітний транспорт допомагає їм запускати дрони.