Українці розробили незвичайний електровізок для ЗСУ: як він допоможе воїнам (відео)

Пристрій оснащений двигуном потужністю 800 Вт, їде зі швидкістю 10 км/год та долає відстань до 20 км без підзарядки.

Компанія "Bike Box" з Чернігова, відома завдяки своєму бренду Bayka, розробила для української армії незвичайний електричний візок. Вона представила проєкт на виставці СomAutoTrans 2023 у Києві, передає сайт "Авто Центр".

Підприємство зібрало двоколісний візок з електродвигуном потужністю 800 Вт та чотирма ручками (спереду та ззаду), на одній із них встановлено механізм керування з кнопками та важелями. На самому корпусі з правого боку можна помітити екран з індикатором заряду, а також кнопку увімкнення, вимкнення та виймання акумулятора.

За словами Байк-Бокс, візок може перевозити вагу до 250 кг і їздити зі швидкістю до 10 км/год, місткості батареї вистачає, щоб подолати відстань до 20 км без підзарядки. По обидва боки конструктори розмістили відкидні аутригери, що фіксують платформу в одному положенні, що допомагає при завантаженні та розвантаженні. Апарат дозволяє перевозити навіть "довгі" вантажі, такі як носилки з пораненими — для цього трубчасті ручки висуваються вперед і назад.

Конструкція візка від Bike Box Елементи акумулятора візка від Bike Box

Як зазначили розробники, вони не змогли показати робочий виріб на СomAutoTrans, оскільки єдиний екземпляр довелося терміново надіслати замовнику. Замість неї "Байк-Бокс" показав візок STEED (Silent Tactical Energy Enhanced Dismount) виробництва американської компанії Hendrick Motorsport, яка стала ідейним натхненником. Водночас, українська платформа коштує дешевше – близько 120 тисяч гривень.

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