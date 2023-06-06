Бійці ЗСУ отримають незвичайний гусеничний безпілотник: що про нього відомо

Вартість робота, який рятує життя бійців, складає 110 тисяч гривень.

Захисники України рівненського взводу "Гонор" отримали робота, який допоможе з доставкою поранених у безпечне місце, повідомляють "Рівненські новини". Гроші на виробництво апарату було зібрано за допомогою волонтерів.

Автономний робот – це спільна розробка ентузіастів інженерів товариства "ГВіНТ", яке поєднує жителів Рівного та Харкова. До речі, це не перший робот, створений волонтерами. Подібна машина допомагає евакуювати українських героїв підрозділу "Вовків Да Вінчі" під Бахмутом. Вартість безпілотного робота, який рятує життя бійців, складає 110 000 грн.

Волонтери-інженери з "ГВіНТ" не лише створюють своїх роботів та дрони, а й ремонтують безпілотники, які були пошкоджені окупантами. Для цього на пожертвування придбали спеціальний 3D-принтер за ціною 18 900 грн., що значно пришвидшить виробництво запчастин для невеликих розвідувальних БПЛА, без яких сьогодні неможливо воювати.

Також на пожертвування умільці придбали для своїх апаратів два тепловізори "Thermal" за 15 000 грн та "Flir tay" за 30 000 грн. На пожертвування від українців вдалося запастися різними запчастинами для дронів, спеціальною фарбою та витратними матеріалами. Загалом, за звітами "ГВіНТ", за травень інженери витратили 192 157 грн. зібраних коштів і далі продовжують своїми навичками підтримувати українських героїв.

Раніше Фокус писав, що дрон-камікадзе підірвав пункт спостереження ЗС РФ разом з окупантами.