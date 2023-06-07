Залишили без зв'язку: ударні дрони ЗСУ завдали удару по Брянській області, — росСМИ

Як стверджують росіяни, один "камікадзе" врізався в стільникову вежу, а ще три скинули бомби на будівлі.

7 червня ударні дрони завдали як мінімум чотири удари по прикордонній Брянській області Росії, позбавивши росіян надійного стільникового зв'язку. Про це повідомило російське медіа Mash.

Як стверджує ЗМІ, дрон-камікадзе, нібито запущений Збройними силами України, уразив вежу мобільного зв'язку в селі Лемешівка Севського району. Люди не постраждали, проте обладнання значно пошкоджено – у районі виникли перебої зі зв'язком.

Того ж ранку три безпілотники атакували селище Суземка у Брянській області. За даними ЗМІ, два з них російська ППО збила на підльоті, але один апарат зумів скинути боєприпас, який зруйнував кілька господарських споруд, поранених немає.

Останнім часом мешканці прикордонних районів Росії регулярно скаржаться на атаки безпілотників. 26 травня повідомлялося, що три дрони здійснили наліт на село Стратива Брянської області, скинувши бомби. Один із літальних апаратів російським прикордонникам вдалося збити, на ньому виявили закріплений заряд від РПГ.

31 травня російські джерела заявили, що Брянську область атакували одразу десять безпілотників. Безпілотні апарати нібито цілилися по об'єктах у Климовському районі, частину їх збили зброєю, частину придушили засобами РЕБ.

5 червня ДПСУ показала роботу "партизан" на території Брянської області. Дрон-камікадзе підірвав антени стільникового зв'язку та комплекс спостереження "Муром-М".