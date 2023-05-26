Три дрони з "бомбами" атакували Брянську область, збили лише один (фото)

БПЛА скинули боєприпаси на полі у селі Стратива, розташованому за 4 кілометри від російсько-українського кордону.

Related video

Три бойові безпілотники атакували Брянську область 25 травня. Про це вранці 26 травня написало російське медіа Shot.

За даними ЗМІ, три дрони здійснили наліт на село Стратива Стародубського району, яке знаходиться за 4 кілометри від кордону з Україною. Близько 17 години два БПЛА по черзі скинули боєприпаси на поле, попередньо від вибухів ніхто не постраждав.

Ближче до 18:00 брянські прикордонники помітили в небі ще один безпілотник, який збили зі стрілецької зброї. На місці падіння літального апарату виявили заряд від РПГ, його знешкодили на місці, також обійшлося без потерпілих.

Telegram-канал Baza опублікувало фотографії безпілотника, який нібито збили на Брянщині. На одному зі знімків зображений невеликий планер білого кольору з прямокутними крилами та системою скидання в нижній частині фюзеляжу, поряд можна побачити боєприпас для РПГ. Медіа також показала уламки двигунів дрону-квадрокоптера з написом "ПТН ПНХ".

Уламки дрону, збитого у Брянській області Фото: Baza

25 травня повідомляли, що дрони здійснили наліт на прикордонний пункт у Брянській області. Російські військові за допомогою антидронових рушниць приземлили два FPV-квадрокоптери, озброєні кумулятивними частинами від протитанкових гранат РКГ-3.

15 травня з'явилася інформація, що сили ППО збили безпілотник у місті Клинці Брянської області. Люди внаслідок вибуху не постраждали, але вибухова хвиля зачепила балкон житлового будинку.