"У рази краща за наші": у РФ поскаржилися на канадську систему проти дронів (фото, відео)

За словами полковника Олександра Ходаковського, сучасні технології на службі ЗСУ викликають у росіян тривогу.

Російські військові захопили канадський комплекс виявлення дронів та його операторів. Про це в Telegram заявив полковник Олександр Ходаковський, заступник начальника Управління Федеральної служби військ національної гвардії Росії (Росгвардії) з так званої "ДНР".

За його словами, обладнання може визначати координати літальних апаратів та точки, де знаходяться оператори, які керують ними. Це дозволяє завдати точного удару вогневими засобами по позиціях аеророзвідників, ліквідувавши їх. Наявність таких технологій у ЗСУ викликає "тривогу" у російських фахівців, оскільки їхня якість набагато краща за те, що є у самих окупантів, які називають себе "другою армією світу".

"Подібне обладнання застосовувалося системно і раніше, але отриманий зразок перевершує все, що ми знали, в рази", — поскаржився Олександр Ходаковський.

Комплекс SkyEye

Як передбачає російський Телеграм-канал "Помста доброї волі", йдеться про комплекс SkyEye від компанії SkyScope з дальністю дії до 23 км. Він оснащений 8 секторними антенами та визначає типи виявлених безпілотників за допомогою бази даних сигналів (включає понад 220 відомих моделей) або штучного інтелекту, аналізуючи частоти до 6 ГГц. Потім розкриває відомі протоколи на наявність інформації про координати БПЛА і оператора, передаючи її на пульти (смартфон, комп'ютер, ноутбук). До SkyEye опціонально підключається блок створення всеспрямованих перешкод SkyGuard з дальністю 3 км.

На своєму сайті SkyCope пише, що комплекс SkyEye важить лише 9,5 кг, легко переміщається з місця на місце, а час розгортання займає близько 5 хв. Дальність пошуку дронів можна регулювати, пристрій може працювати автономно і попереджати про знайдені об'єкти, відстежуючи 60 БПЛА одночасно.

Нещодавно українська компанія "КОРТ" представила антидроновий комплекс "Хмара". Він призначений для придушення супутникових сигналів, які дозволяють БПЛА орієнтуватися у просторі.