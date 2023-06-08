"Підводять наших військових": як росіяни знаходять бійців ЗСУ телефонами (відео)

Технології РЕР дозволяють окупантам знаходити та атакувати українські позиції зі скупчення гаджетів. Експерт розповів, як від цього уберегтися.

Після початку повномасштабного вторгнення виявилося, що в Росії дуже слабкий радіозв'язок, але дуже сильний радіоелектронної розвідки (РЕР) і боротьби (РЕБ). Військовий зв'язківець Сергій Флеш в інтерв'ю "АрміяInform" розповів, як окупанти вистежують українських військових у зоні бойових дій.

Як працює радіоелектронна розвідка РФ

Росіяни значно випереджають Україну у виробництві засобів РЕБ та РЕР, в їхньому арсеналі не менше 40 комплексів, і вони активно застосовуються на фронті. Головним завданням радіорозвідки є пошук скупчень ворожої техніки чи особового складу, а також штаби та командні пункти для їхнього подальшого знищення.

"Радіорозвідці не цікавий один солдат, один телефон, один дрон, не цікавий вихід в ефір телефону або ще чогось там", — пояснив Сергій Флеш. — "Людина, яка сама знаходиться на фронті з радіостанцією, буде зафіксована, але по ній ніхто не коригуватиме вогонь, тому що жодних ресурсів не вистачить".

Тому українським військовим дуже важливо не накопичувати радіопередавальні пристрої в одному місці, а максимально розподіляти територією. Наприклад, не можна запускати багато безпілотників з однієї позиції та включати 4-5 телефонів в одному бліндажі.

Точність виявлення залежить від кількості станцій, які пеленгують пристрої у певній зоні. Зазвичай росіяни використовують по 2-3 комплекси РЕР, але іноді ставлять одну за напрямом. Точність пеленгації становить від 1,5 до 3 градусів, тому в "трикутнику" станцій можна легко визначити похибку залежно від відстані до цілі:

3 км — 100х100 м;

5 км — 200х200 м;

7 км — 500х500 м.

Як правило, РЕР не може вказати окупантам точку, де саме знаходиться позиція ЗСУ, натомість обмежує квадрат для пошуку. Туди можуть направити дрон із пеленгатором для дорозвідки місцевості. Таке обладнання ставлять "Орлани" та інші моделі БПЛА, хоч застосовують нечасто. Найчастіше використовують комплекс "Леєр-3", який використовує безпілотники "Орлан-10" для пошуку мобільних телефонів.

Чим небезпечний комплекс "Леєр-3" для ЗСУ

На борту дрона знаходиться несправжня базова станція мобільного зв'язку потужністю 10 Вт. Пролітаючи над українськими позиціями, вона змушує телефони підключатися до себе на кілька секунд чи хвилин. Цього достатньо, щоб росіяни отримали серійний номер SIM-карток (EMC) та помітили скупчення сил. Далі інформація наноситься на карту і додається до єдиної бази — так командири ЗС РФ бачать, куди переміщуються українські війська.

"Це саме те, що підводить наших військових, тому що "Орлан" з комплексу "Леєр-3" може без проблем літати 15 годин і охопити лінію фронту завдовжки 150 км та 50 км у глибину, може літати дуже високо", — додав Сергій. Флеш.

Фатальні помилки українських військових

Зв'язківець зазначив, що бійці ЗСУ за 15 км від фронту або далі розслабляються, вважаючи себе у відносній безпеці, і включають телефони. Безпілотник може виявити скупчення апаратів, після чого росіяни завдають ударів по позиції, можуть дістати на 40-50 км.

Сергій Флеш також розповів про часту помилку українських військових, яка призводить до значних втрат. Бійці одночасно ставлять кілька телефонів, що "сіли", на зарядку, а деякі моделі автоматично включаються при підключенні до електромережі: iPhone, Huawei, Samsung та інші. Згідно з внутрішніми протоколами роботи, гаджети "ловлять" мобільну мережу, надсилаючи сигнали на повній потужності. Радіорозвідники із РФ це фіксують.

"Зарядка зазвичай де? Там, де є генератор або електрика. Зазвичай це командний пункт або вузол зв'язку, або ще щось. Солдат увімкнув ці зарядки і пішов у своїх справах, а за хвилину 5-10 телефонів увімкнулися та автоматично зареєструвався в мережі. Цей імпульс для радіорозвідки — просто благо. Вони чітко розуміють, що там є електрика, отже — це важлива точка", — розповів експерт.

Щоб не викликати ворожого удару, українським військовим на нулі переводити смартфони в режим польоту, відключаючи будь-яке випромінювання. Сергій Флеш розвіяв поширену помилку про те, що потрібно виймати аккумулятор.

Раніше писали, як російські комплекси "Леєр-3" пеленгують телефони ЗСУ. До його складу входить вантажівка "КАМАЗ" та 2-3 безпілотники "Орлан-10", що літають над територією України.