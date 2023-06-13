Сховатись не вдалося: FPV-дрони ССО ліквідували росіян під час штурму (відео)

Група російських військових двічі намагалася штурмувати позиції сил оборони України, але поплатилася за це. Командування ССО зазначає, що безпілотники виявилися надзвичайно ефективними у цьому бою.

Бійці Сил спеціальних операцій України за допомогою ударних дронів відбили два штурми російських військових на південному напрямку та завдали їм великих втрат. Командування опублікувало у Facebook кадри бойової роботи, зняті безпілотниками.

Під час повітряної розвідки оператори БПЛА із навчально-тренувального центру ССО в одному із населених пунктів помітили бойову групу ЗС РФ, яка вирушила на штурм українських позицій. Спецпризначенці разом із піхотинцями зуміли відбити напад окупантів, після чого росіяни зробили ще одну спробу штурму, також провальну для них.

"Ударні FPV-дрони СЗГ України знищують ворога", — зазначила пресслужба командування. — "Під час бою надзвичайну ефективність продемонстрували оператори FPV-дронів СЗГ України. Всупереч спробам ворожих бійців сховатися в укриттях, багато з них було знищено ударами безпілотників".

У ролику можна помітити, як під час бойових дій російські військові забігли в будівлі, сподіваючись сховатися від вогню, але дрони залетіли туди, куди піхотинці не діставали стрілецькою зброєю. Оператори ж у цей час перебували у безпечному місці та не ризикували своїм життям, керуючи БПЛА за допомогою контролерів та окулярів віртуальної реальності.

Минулого тижня ССО показали, як знищили групу російських військ на південному напрямку. Оператори дронів з повітря виявили окупантів, які засіли в занедбаному будинку, і передали координати артилеристам для завдання удару.

На початку червня ССО України вразили дроном російський МТ-ЛБ у Запорізькій області. В результаті тягач не зміг здійснити евакуацію пошкодженої техніки та приєднався до її числа.