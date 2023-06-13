Є перші втрати: росіяни скаржаться на нові дрони ЗСУ, які не можуть "заглушити"

Безпілотники скидають на російських солдатів безліч гранат, а самі окупанти нічого не можуть з ними вдіяти, пишуть "військкори".

Сили оборони України почали ефективно застосовувати проти окупантів нові дрони-бомбардувальники літакового типу. Про це в Telegram написав російський військовий блогер "РосгVардеец", який представляється діючим співробітником Росгвардії.

За його словами, українські військові почали застосовувати на полі бою "ноу-хау" – невеликі БПЛА літакового типу, які скидають гранати. Точність ударів залишає бажати кращого, проте їх досить багато, щоб завдавати росіянам втрати.

"Якось прикріпили скидання, як воно спрацьовує незрозуміло. Дронобойкою та РЕБ не глушиться. Від цієї новинки у нас є перші 300", — заявив "військкор".

Інший блогер із ніком "Розработчик БПЛА" підтвердив, що російські військові не можуть придушити нові безпілотники своїми засобами радіоелектронної боротьби, оскільки українські оператори використовують нестандартні частоти. Наприклад, сигнали управління передаються в діапазонах 410 або 490 МГц, а відео в діапазоні 1,2-1,4 ГГц.

"Окопні дронобійки не працюють на цих частотах, от і ой", — поскаржився блогер.

Раніше українець Михайло Дронов розробив ударний безпілотник вартістю $4000. За словами розробника, БПЛА може підіймати боєприпаси вагою до 3,5 кг та скидати їх на голови ворогам із досить високою точністю, при цьому канал зв'язку добре захищений від російських засобів РЕБ.

У травні український військовий зв'язківець Сергій Флеш розповів, що ЗС РФ прибирають свої потужні комплекси РЕБ, оскільки їх ефективно знищують дрони. Щоб вийти зі скрутного становища, окупанти змушені розбирати системи, робити їх мобільними та ретельно маскувати. Водночас вони все активніше використовують переносні комплекси, такі як "Серп" або "Репейник".

Нещодавно писали, що вчені знайшли спосіб покращити засоби РЕБ для захисту від дронів та ракет. Компанія Comtech PST представила мікрохвильовий підсилювач потужності на основі нітриду галію.