Дрон батальйону "Аратта" підірвав російську БМП із динамічним захистом (відео)

Як вважає військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін, система захисту, призначена для танків, могла збільшити пошкодження після вибуху БПЛА.

Бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" показав атаку дрона-камікадзе на російську БМП, яка обстрілювала захисників України. Пресслужба підрозділу опублікувала ролик на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна помітити, що російська бронетехніка зайняла позицію на перехресті путівок і вела активний вогонь по українцях. Щоб вивести її з ладу, воїни батальйону "Аратта" запустили ударний FPV-дрон, який уразив БМП у передню частину.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін звернув увагу, що бортова частина БМП була прикрита системою динамічного захисту, призначеної для танків. Цілком ймовірно, через це бойова машина ЗС РФ отримала більше пошкоджень, ніж якби динамічного захисту не було.

Динамічний захист складається із зарядів вибухівки, яка, детонуючи, повинна уповільнювати кумулятивні снаряди, що летять, — інакше вони загрожують пробити броню. Однак якщо броня техніки недостатньо товста, то вибух може лише збільшити пошкодження та ризик загибелі екіпажу.

Минулого року російські війська встановили динамічний захист "Контакт" на броньовик "Тигр" кустарним способом. Таку машину у вересні помітили на вулицях Луганська. Примітно, що елементи із вибухівкою розмістили навіть на дверях.

Нещодавно ЗСУ показали, як дрон підірвав російську БМП під Авдіївкою. Операторам 110-ї бригади довелося скинути щонайменше п'ять гранат, поки ворожа техніка не спалахнула.