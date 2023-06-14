Китай допомагає Ірану швидше постачати Росії дрони Shahed, — WSJ

Усередині одного із захоплених дронів знайшли китайську деталь, випущену у січні 2023 року. Іранцям знадобилося лише три місяці, щоб зібрати та відправити росіянам Shahed, збитий у квітні.

Деталі китайського виробництва допомагають Ірану швидко збирати бойові безпілотники та постачати їх до Росії. Такого висновку дійшли аналітики видання The Wall Street Journal, посилаючись на дослідження британської організації Conflict Armament Research.

Експерти вивчили іранський дрон Shahed-136, захоплений на території України у квітні, та виявили всередині перетворювач напруги, виготовлений у Китаї січня 2023 року. Ця деталь була частиною навігаційної системи, яка необхідна для наведення БПЛА-камікадзе на ціль, проте сама по собі є комерційно доступною.

Дослідження показує, як швидко Іран може збирати та постачати безпілотники Shahed до Росії. У випадку з вивченим екземпляром іранським виробникам знадобилося лише три місяці. Таким чином китайські деталі продовжують надходити до Ірану, забезпечуючи будівельні блоки для його програми безпілотників, попри збільшення тиску з боку США та міжнародні санкції, покликані обірвати глобальний ланцюжок постачання.

The WSJ нагадала, що під час війни США та їхні союзники намагаються забезпечити Україну великою кількістю зброї, щоб зупинити Росію та звільнити окуповані території. Водночас росіяни звернулися за допомогою до Ірану, купуючи у нього дрони-камікадзе. За даними українських військових, Росія запустила понад 700 безпілотників для ураження електростанцій, міст та військових об'єктів, а нещодавно Білий дім дізнався, що іранці відправили до РФ сотні нових БПЛА на кораблях Каспійським морем.

Як зазначила ООН у своєму звіті, Китай та Гонконг уже давно стали центрами постачання компонентів для виробництва безпілотників в Ірані. Підприємства з КНР також надають Ірану все більше допомоги згідно з інформацією некомерційної організації Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.

Крім китайських, Conflict Armament Research виявила у захопленому Shahed-136 технології, вкрадені Іраном у Європи ще 17 років тому. Усередині безпілотника знайшли двигун, виготовлений іранською компанією Mado. На думку дослідників, він є копією німецьких двигунів Limbach Flugmotoren L-550.