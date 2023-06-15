Надійдуть уже у липні: у Британії заінтригували дронами для України (відео)

Згідно з повідомленням Міноборони Великобританії, нові БПЛА, представлені у 2022 році, Київ отримає вже наступного місяця.

У середу, 14 червня, Міністерство оборони Великобританії показало відео з новими безпілотниками, які будуть направлені до України вже у липні. Відповідні кадри було опубліковано у Twitter.

"Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівлі мають бути виконані наступного місяця", – пише пресслужба британського оборонного відомства.

Зазначається, що ці БПЛА було представлено влітку 2022 року. Дрони, про які йдеться, увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні, анонсованого у лютому 2023 року.

Великобританія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $116 млн

13 червня на урядовому порталі Великобританії з'явилося повідомлення про новий пакет військової допомоги для України. Як заявляється, ЗСУ отримають обладнання на суму близько 116 млн доларів для потреб протиповітряної оборони.

"Пакет передбачає радари для захисту від невиборчих російських ударів, а також гармати та велику кількість боєприпасів", — написала пресслужба британського уряду.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підкреслив, що країна внесла до спеціального фонду, створеного для підтримки України, ще 250 млн фунтів стерлінгів, тобто близько 315 млн доларів.

"Фінансування протиповітряної оборони є першим із п'яти очікуваних пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель IFU", — поінформувала пресслужба.

Нагадаємо, 13 червня США також оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Американці виділили 325 млн доларів на підтримку. На ці кошти, зокрема, захисникам буде надано 15 БМП Bradley.

Цього ж дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна надасть Україні понад 100 танків Leopard 1 до кінця 2023 року. За його словами, німці не можуть замінити кожен зламаний танк, проте продовжуватимуть постачати військову техніку.