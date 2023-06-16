Акумулятор на колесах та з кулеметом: яким чином його застосують у бою (відео)

Такий акумулятор допоможе оптимізувати логістику, захистить від перебоїв у подачі електроенергії під час місій.

Найближчим часом багатотонний колісний акумулятор випробують в польових умовах у рамках програми зниження залежності від викопного палива, пише defenseone.com.

Військові матимуть кілька комплектів мобільних батарей ATeMM від компанії Plasan. За словами Пола Фарнана, першого заступника помічника міністра оборони США, 25 піхотна дивізія спеціально запросила цей пристрій для зниження витрат палива, і це буде перший армійський підрозділ, який здыйснить такі випробування.

ATeMM — це багатотонний колісний акумуляторний блок з дизельним зарядом, що має потужність 47 кВтг. Для порівняння: у середньому одному американському домогосподарству вистачаэ 30 кВтг протягом доби. Батареєю можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування, також її можна прикріпити до транспортного засобу для того, щоб перевозити. Деякі моделі таких батарей від Plasan озброєно кулеметами.

За словами Фарнана, військові часто стикаються з проблемою "вироблення електроенергії на полі бою". Отже цей акумулятор допоможе оптимізувати логістику, захистить від перебоїв у подачі електроенергії під час місій. Він зможе зарядити засоби зв'язку, малогабаритні засоби РЕБ, невеликі дрони, автомобільні акумулятори.

Крім того, як уже писали вище, військові хочуть зменшити споживання пального. Дуже часто логістичні конвої, що доставляють бензин, стають мішенями для супротивника. Якщо використовувати електронну військову техніку, потужні акумулятори допоможуть обійтись без палива. Так, стало відомо, що в армії США намагаються використовувати електромобілі якомога частіше. Їхні безшумні двигуни ідеально підходять для того, щоб непомітно оточити сили противника. За словами Фарнана, на початку 2025 року Національний навчальний центр у Форт-Ірвіні отримає шість електричних піхотних машин. "Армія сподівається перейти на електромобілі, поповнивши ними нетактичний парк, до 2035 року відповідно до своєї кліматичної стратегії на 2022 рік", — йдеться у статті.

Російські та іранські хакери в минулому досліджували енергосистему США, і експерти кажуть, що вона також уразлива для атак з боку КНР. РФ, зокрема, продемонструвала свої можливості, зламавши українські мережі за допомогою кібератак у 2015 році, а потім спробувавши зруйнувати їх за допомогою ракетних ударів від початку вторгнення в Україну в 2022 році. Але військові можуть знизити залежність від цивільних енергомереж, розгорнувши власні мікромережі на військових об'єктах. Це зробить бази екологічнішими, а також стійкішими до стихійних лих та атак на інфраструктуру США, пише ЗМІ. Фарнан каже, що армія США має намір завершити проект зі створення мікромереж для всіх військових баз до 2035 року.

Раніше ми писали про те, що росіяни презентували дрон "Патріот К40ТЛ", який нібито не боїться глушилок РЕБ. Однак модель виявилася не російською, а китайською.