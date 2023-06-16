Дрон Punisher "карає" ЗС РФ: творець БПЛА пояснив, як він вражає цілі (відео)

Безпілотник створений спеціально для Сил спеціальних операцій, він має гарну дальність польоту і дуже високу швидкість — розганяється майже до 200 км/год.

Українська компанія UA Dynamics виготовляє ударні безпілотники Punisher ("Каратель") для знищення окупантів. Директор підприємства Максим Музика розповів про особливості літального апарату виданню Vector Media.

Існує два основних типи безпілотників: мультикоптери та планери (нагадають літаки). Мультикоптери особливо активно використовуються на війні в Україні, але вони літають недалеко — максимум на 10 км, і діють здебільшого на передовій. Punisher має конструкцію планера, що дозволяє йому долати до 45 км в один кінець і завдавати ударів набагато далі.

За словами Максима Музики, UA Dynamics створила ударний безпілотник спеціально для завдань Сил спеціальних операцій, коли потрібно непомітно підлетіти, атакувати ціль та швидко повернутися. Швидкості "Карателю" не позичати — він розганяється до 198 км/год. Партнери компанії не вірять, що таке можливо, поки що особисто не побачать на полігонах.

"Ви можете знати, що він десь над вашою головою, але не будете його бачити чи чути", — поділився розробник.

Ще однією важливою перевагою Punisher творці вважають вдале співвідношення ціни та якості, адже ураження однієї цілі коштує всього $100-200. Військові економлять, оскільки дрон можна використати багаторазово, скидаючи сотні бомб на голови росіян.

Безпілотник оснащений балістичним калькулятором, який забезпечує точність скидання некерованих боєприпасів з відхиленням максимум у чотири метри, при цьому уламки розлітаються на відстань до 36 м. Пріоритетними цілями Punisher вважаються важливі нерухомі об'єкти: командні пункти, підрозділи ППО та радіоелектронної боротьби, склади боєприпасів машини командного зв'язку та казарми.

Зробити якісний безпілотник, подібний до "Карателя", дуже важко. Як пояснив Максим Музика, потрібно не лише витратити сотні тисяч доларів на розробку та випробування, а ще й зробити виробництво економічно вигідним. Punisher може бути набагато досконалішим, але українське підприємство просто не потягне його вартість. До того ж багато деталей і так доводиться замовляти з-за кордону і чекати по кілька місяців.

"Так, Punisher — не ідеальний. Його можна було б зробити в 10 разів кращим. Наприклад, поставити суперкамеру, яка коштуватиме $300 000. Але питання — "навіщо?". Молоток класний як молоток — і якщо змінити дерев’яну ручку на срібну, ані його функція, ані його ефективність не зміняться", — висловився директор.

Раніше представник UA Dynamics Максим Суботін розповів про іншу особливість дрону Punisher — дуже швидке перезаряджання. Військові можуть за лічені хвилини закріпити нові боєприпаси замість витрачених, підібравши найбільш відповідний тип снарядів для виконання поставленого завдання.