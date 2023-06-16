Інженери створили "досконалу" систему для ураження дронів: як вона працює

Новий комплекс вміє розбиратися з дронами декількома способами, наприклад, "смажити" мікрохвилями або "глушити" радіоперешкодами.

Компанії Epirus (США) та DroneShield (Австралія) об'єднали свої розробки для створення просунутої системи протиповітряної оборони. Видання C4ISRNET розповіло, наскільки ефективним вийшло їхнє рішення.

Новий комплекс складається із системи Leonidas від Epirus, що вражає електроніку потужними спрямованими мікрохвилями, а також засоби Drone Sentry від DroneShield, призначеної для виявлення загроз та придушення за допомогою радіоелектронних перешкод. За словами генерального директора DroneShield Олега Ворника, разом ці технології "значно розширять можливості" армії США чи інших замовників

Leonidas – це комплекс, який працює завдяки потужному електромагнітному випромінюванню НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц). Коли літальний апарат, наприклад, дрон, потрапляє під такі промені, то його електроніка, включаючи системи зв'язку та оптику, просто згоряє через надто високу напругу струму. У Epirus запевняють, що Leonidas може виводити з ладу не тільки звичайні коптери, але також баражуючі боєприпаси, ракети та інші високотехнологічні системи озброєння.

Drone Sentry — це стаціонарна автономна система, що складається з набору датчиків, таких як радари, радіодетектори RfOne і камери DroneOpt. Останні можуть використовувати технологію комп'ютерного зору на базі штучного інтелекту DroneOptID, яка допомагає відстежувати дрони в режимі реального часу. Знайдені загрози пригнічуються засобом радіоелектронної боротьби DroneCannon у ручному чи автоматичному режимі.

У січні 2023 року Epirus підписала контракт з армією США на розробку антидронової зброї вартістю $66 млн. Компанія зобов'язалася поставити військовим прототипи потужних мікрохвильових випромінювачів, подібних до Leonidas.

2022 року писали, що засіб Leonidas встановили на бойову машину Stryker від General Dynamics Land Systems. Разом вони пройшли випробування, знищуючи окремі безпілотники та рої дронів.