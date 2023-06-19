Росія не може воювати з Україною вночі через нестачу тепловізорів, — експерт

Україна успішно застосовує сучасну оптику, отриману від Заходу, тоді як у "другій армії світу" її видають лише елітним підрозділам та рідко пускають у хід. Це дає Силам оборони велику перевагу під час контрнаступу.

Росія не здатна ефективно вести бойові дії в Україні вночі через дефіцит приладів нічного бачення (ПНБ) та тепловізорів. Про це керівник групи геопросторової розвідки та аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос розповів виданню Business Insider.

Українські військові отримали від західних партнерів велику кількість корисного обладнання, зокрема прилади нічного бачення, приціли та дрони з тепловізорами, а разом із ним – велика перевага над окупантами у пітьмі. Сили оборони України активно завдають ударів уночі, особливо під час нового контрнаступу, тоді як Росія не може озброїти свої війська такими технологіями.

"Були бойові кадри та звіти про нічні рейди українців, які були досить успішними завдяки цим можливостям", — повідомив експерт. — "Кожного разу, коли ми дозволяємо українцям використовувати тактичну чи оперативну перевагу, вони справді ним користуються. Вони добре використовують кожну систему, яку ми їм відправили".

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій із приладом нічного бачення Фото: Facebook

За словами Джорджа Борроса, обладнання для роботи вночі коштує досить дорого, наприклад, деякі моделі окулярів нічного бачення продаються в роздріб за десятки тисяч доларів. У росіян не було таких приладів ще до війни та запровадження санкцій, які призвели до деградації їхньої армії. Зараз російські солдати в середньому дуже погано споряджені, багатьом з них видають стару зброю, що заржавіла і заклинюється під час бою.

"Важко зрозуміти, як Міністерство оборони Росії може дозволити собі регулярне оснащення своєї середньої піхоти справді дорогими окулярами нічного бачення або іншою подібною оптикою, коли воно не може дозволити собі звичайну оптику для більшості цих військ, як і належну підготовку та бронежилети", — зазначив військовий аналітик.

Він додав, що деякими технологіями нічного бачення оснащуються спеціалізовані російські підрозділи. В армії Росії панує корупція, тому деякі групи, які отримують дороге обладнання, швидше за все, бережуть його та накопичують.

Деякі блогери та націоналістичні спільноти збирають гроші на купівлю різних речей для підтримки ЗС РФ, але збори на оптику нічного бачення відбуваються рідко. За спостереженнями Джорджа Барроса, найчастіше вони російські волонтери закуповують для своїх солдатів звичайні оптичні приціли, далекоміри, дрони та медичні засоби.

Раніше експерти попередили, що нестача озброєння може призвести до провалу Росії на війні в Україні. Президент Володимир Путін заявив про багаторазове збільшення виробництва боєприпасів, засобів зв'язку, дронів та іншого обладнання, але визнав, що їх все одно недостатньо.

Нещодавно російські військові почали отримувати від Міноборони нові дрони "Сибірячок-1" вітчизняного виробництва. Як визнали самі росіяни, виробники використовують китайські деталі і дуже погано збирають БПЛА, натомість продають у сотні разів дорожче.