Дрон ЗСУ уразив рідкісну БТР-80 із ракетними установками: чим вони небезпечні (відео)
Росіяни встановили на бронетехніку "козирок" для захисту від БПЛА, але він не допоміг через високу майстерність оператора.
Воїни 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дронів-камікадзе підірвали незвичайний російський БТР-80. Відеозапис у Telegram опублікували виробники безпілотників TORO.
Аеророзвідники з 72-ї бригади помітили дві російські машини, які переміщалися по дорозі і зайняли позиції в лісосмузі. Одна з них виявилася мопедом із навареними зверху ґратами-мангалом для захисту від БПЛА — на неї вирішили не витрачати боєприпаси.
А ось друга ціль виявилася цікавішою, і явно ціннішою, оператори завдали по ній ударів двома FPV-дронами TORO з кумулятивними зарядами. Судячи з відео, другий безпілотник залетів знизу і вибухнув під днищем, завдавши російській техніці суттєвих пошкоджень, адже в неї детонував боєкомплект.
Самі військові та постачальники дронів відразу не змогли визначити тип озброєння, проте користувачі мережі знайшли її дуже схожою на БТР-80 з парою установок УБ-32, які стріляють некерованими авіаційними ракетами С-8, ймовірно, саме вони розлетілися після вибуху. Зверху можна побачити так званий "мангал", який виявився безпорадним перед майстерністю українського пілота.
Як пише видання Defence Express, з недавніх пір росіяни почали ставити на БТР-80 по два блоки УБ-32 і накривати їх "козирками" для захисту від ударів зверху. Аналітики припускають, що російські інженери намагаються відтворити клас "бойових машин авіанавідників" (БОМАН) та запускати ракети С-8 для вказівки цілей бойових літаків.
За інформацією дослідників, в СРСР встигли виготовити від 20 до 50 таких машин, враховуючи досвід війни в Афганістані, а в 1990-х їх утилізували або законсервували. 2019 року росіяни повідомляли про плани виготовляти БОМАН на базі бронемобілів "Тигр", але невідомо, чи змогли вони реалізувати цю витівку на практиці.
Раніше писали, що ударні дрони TORO постачають військовим волонтери з Білої Церкви. За їхніми словами, завдяки величезній кількості успішних атак українських БПЛА окупанти бояться виводити дорогу техніку з укриттів, воліючи ховатися за посадками. Дешеві безпілотники уражають автомобілі, БТР, БМП та навіть танки.
ВСУ також показали, як дрони-камікадзе TORO підірвали БМП-3 разом із окупантами. Бійцям 72-ї бригади знадобилося три БПЛА, щоби вивести ворожу машину з ладу.