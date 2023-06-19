Дрон ЗСУ уразив рідкісну БТР-80 із ракетними установками: чим вони небезпечні (відео)

Росіяни встановили на бронетехніку "козирок" для захисту від БПЛА, але він не допоміг через високу майстерність оператора.

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дронів-камікадзе підірвали незвичайний російський БТР-80. Відеозапис у Telegram опублікували виробники безпілотників TORO.

Аеророзвідники з 72-ї бригади помітили дві російські машини, які переміщалися по дорозі і зайняли позиції в лісосмузі. Одна з них виявилася мопедом із навареними зверху ґратами-мангалом для захисту від БПЛА — на неї вирішили не витрачати боєприпаси.

А ось друга ціль виявилася цікавішою, і явно ціннішою, оператори завдали по ній ударів двома FPV-дронами TORO з кумулятивними зарядами. Судячи з відео, другий безпілотник залетів знизу і вибухнув під днищем, завдавши російській техніці суттєвих пошкоджень, адже в неї детонував боєкомплект.

Самі військові та постачальники дронів відразу не змогли визначити тип озброєння, проте користувачі мережі знайшли її дуже схожою на БТР-80 з парою установок УБ-32, які стріляють некерованими авіаційними ракетами С-8, ймовірно, саме вони розлетілися після вибуху. Зверху можна побачити так званий "мангал", який виявився безпорадним перед майстерністю українського пілота.

Як пише видання Defence Express, з недавніх пір росіяни почали ставити на БТР-80 по два блоки УБ-32 і накривати їх "козирками" для захисту від ударів зверху. Аналітики припускають, що російські інженери намагаються відтворити клас "бойових машин авіанавідників" (БОМАН) та запускати ракети С-8 для вказівки цілей бойових літаків.

За інформацією дослідників, в СРСР встигли виготовити від 20 до 50 таких машин, враховуючи досвід війни в Афганістані, а в 1990-х їх утилізували або законсервували. 2019 року росіяни повідомляли про плани виготовляти БОМАН на базі бронемобілів "Тигр", але невідомо, чи змогли вони реалізувати цю витівку на практиці.

Російський БТР-80 із блоками УБ-32 Фото: Defence Express

Раніше писали, що ударні дрони TORO постачають військовим волонтери з Білої Церкви. За їхніми словами, завдяки величезній кількості успішних атак українських БПЛА окупанти бояться виводити дорогу техніку з укриттів, воліючи ховатися за посадками. Дешеві безпілотники уражають автомобілі, БТР, БМП та навіть танки.

ВСУ також показали, як дрони-камікадзе TORO підірвали БМП-3 разом із окупантами. Бійцям 72-ї бригади знадобилося три БПЛА, щоби вивести ворожу машину з ладу.