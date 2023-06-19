"Наші дрони ніхто не зламає": волонтер ЗСУ поділився особливостями виробництва БПЛА (відео)

Військові з Житомира за сприяння волонтерів та благодійників розробили дві власні моделі БПЛА – розвідувального та ударного.

За словами одного з керівників проєкту, волонтера та військовослужбовця запасу Юрія Бірюченка, однією з ключових особливостей їхніх дронів є власне ПЗ, розповів Юрій в інтерв'ю "Суспільне Новини".

Від авторства "прошивки" безпілотника залежить те, які лазівки для злому та стеження залишив для себе розробник: російське чи китайське підприємство. Але власне програмне забезпечення допомагає протистояти злому БПЛА, чим і займаються програмісти-волонтери.

Безпілотники, розроблені житомирською командою, чимось схожі на популярні китайські DJI, але створені з нуля та позбавлені всіх недоліків цих цивільних безпілотників. "Наш дрон краще протистоїть системам РЕБ ворога. Він літає там, де DJI не літає зовсім", — каже Микола Гаврилюк, один з учасників проєкту. Та й вартість вітчизняної розробки як мінімум удвічі дешевша за китайського "побратима".

Українські дрони оснащені власним ПЗ, тому їх не можна зламати Фото: krim

На цей час українські дрони з Житомира складаються переважно з китайських запчастин (у співвідношенні 60% на 40%), але розробники думають про те, як зробити цикл виробництва більш замкнутим та менше залежати від китайських постачальників.

Свої розробки волонтери вже активно випробовують, щоправда, поки що тільки на полігонах. "Під час усіх тестових випробувань наш дрон показав себе гідно – ми щоразу отримували позитивну реакцію", – каже Микола Гаврилюк.

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