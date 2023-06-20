Поширювали пропаганду РФ: у Болгарії викрили мережу сайтів-"зрадників"

Портали використовували платформу Share4Pay, яка платить користувачам за поширення новин із цих сайтів у соцмережах.

Болгарія виявила значну мережу сайтів, які створені з метою поширення хибних новин та дезінформації, зокрема російської пропаганди. Про це повідомляє Euractiv.

Аналітики виявили мережу майже 400 однотипних сайтів, які, ймовірно, були створені з метою поширення російських наративів у болгарській аудиторії.

За їхніми висновками, однією з причин швидкого зростання обсягів російської пропаганди в болгарському інформаційному просторі є збільшення кількості таких ресурсів. До кінця 2022 року порівняно з 2021 роком кількість такого контенту зросла майже в 20 разів. Аналітики зазначають, що найбільш значні сплески відбувалися на початку та наприкінці року, що може вказувати на стратегічне планування та координацію цих зусиль.

"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, які посилювали російські наративи. До кінця року вона розрослася у величезну машину (ідентифіковано 370 сайтів), що збільшило розповсюдження кожного меседжу приблизно у 400 разів", — зазначають автори. Сайти швидше за все використовують платформу Share4Pay, яка платить користувачам за поширення новин із цих сайтів у соцмережах.

Аналітики також звернули увагу на надзвичайно високу активність у соціальній мережі Facebook, пов'язану із цими сайтами. Тисячі постів на сторінках у групах отримали понад 7,6 мільйонів взаємодій. Ці сторінки зазвичай позиціонують себе як розважальні чи комерційні, а чи не новинні.

За словами авторів дослідження, не всі меседжі російської дезінформації сприймають однаково. Так, переконання про могутність "другої армії світу", схоже, знижується, а позитивне сприйняття Путіна впало втричі. Однак краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів, що Захід "втягнув Росію у війну", що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну.

Нагадаємо, що в Кремлі вирішили поширити серед російських пропагандистів методички, які допоможуть виправдати нову поразку ЗС РФ, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

Також стало відомо, що Росії та Китаю стає все складніше вести брехливу пропаганду на міжнародній арені через широке поширення камер.