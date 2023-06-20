Проект TALOS: інженери створили високоточну лазерну зброю проти дронів та ракет

За словами чиновників, нова технологія працює з мінімальними побічними збитками і безпечна для людських очей.

Європейські інженери у рамках проєкту TALOS успішно розробили компактну лазерну технологію для ураження повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Європейської оборонної агенції (EDA).

Тактичні просунуті лазерні оптичні системи (Tactical Advanced Laser Optical System або скорочено TALOS) — це великий дослідницький проєкт, головною метою якого було створення компактної та акуратної лазерної зброї. Його офіційно завершили 23 травня онлайн-конференцією за участю представників EDA, міністерств оборони країн ЄС, промислових та наукових підприємств.

Як запевняють чиновники, під керівництвом Європейської комісії з оборонних досліджень (PADR) вчені розробили лазерну установку невеликих розмірів, здатну швидко і точно нейтралізувати ціль, що рухається, таку як БПЛА або реактивний артилерійський снаряд, при цьому зводячи до мінімуму побічну шкоду. Вони сконструювали два демонстраційні прототипи: потужний підсилювач, що працює з безпечними для очей хвилями (2 мкм), а також демонстратор поширення, що дозволяє ефективно концентрувати вогонь на цілі.

Тактичні просунуті лазерні оптичні системи

"Результати проєкту зроблять значний внесок у зміцнення обороноздатності держав-членів ЄС у галузі критично важливих лазерних технологій", — відзвітувала EDA.

Проєкт TALOS об'єднав 16 організацій із 9 країн Європи на чолі з інженерною компанією CILAS із Франції. До консорціуму також увійшли Leonardo (Італія), DLR, Airbus Defence and Space, Stelar (Німеччина), MBDA France, Erdyn Consultants, Université de Limoges, ONERA (Франція), Ustav Fotoniky a Elektroniky (Чехія), Wojskowa Akademia Techniczna, AMS (Польща), QinetiQ (Великобританія), John Cockerill Defense (Бельгія) та AERTEC Solutions (Іспанія).

Раніше писали, що в Австралії почали розробляти лазерну зброю, здатну знищувати танки. Уряд виділив на цей проєкт $8,74 млн компанії QinetiQ Australia.

Писали також, що ВПС США отримали нову лазерну установку H4. Зброя потужністю 10 кВт встановлена на пікапах і призначена для знищення повітряних загроз на невеликій відстані.