Новий РЕБ-пристрій Nano SPEAR обдурить будь-які ракети: як його використовуватимуть

Пастка важить всього 800 г, але оснащена передовою електронікою, яка має рятувати літаки та пілотів.

Компанія Elbit Systems представила на авіасалоні в Парижі Nano SPEAR – інноваційну радіоелектронну пастку для ракет. Розробники розповіли про новий пристрій на офіційному сайті.

Nano SPEAR — це вдосконалена одноразова приманка радіочастот, яка призначена для запуску літаками за допомогою вже наявних систем озброєння. Після запуску пристрій діє незалежно, відволікаючи він ворожі ракети з радіолокаційним наведенням.

Nano SPEAR є частиною сімейства продуктів SPEAR, що розшифровується як "Самозахист від електронних атак та розвідки". Ці пристрої мають передове обладнання, включаючи модульні випромінювачі, які є приманкою для цифрових приймачів сигналів.

Нова модель важить всього 800 г, але оснащена покращеним цифровим приймачем та складним генератором для радіоелектронної боротьби. Як підкреслює Elbit, за допомогою передових технологій Nano SPEAR подолає будь-які радіолокаційні загрози та забезпечить захист як старим, так і сучасним літакам. При цьому пристрій настільки маленький, що його можна помістити у стандартний дозатор для пасток або просто викинути у вікно.

Як пише видання New Atlas, у військовій сфері вже давно тривають перегони між авіацією та системами ППО. З роками зенітні ракети стали розумнішими та маневровнішими завдяки різним датчикам, а це змушує розробників шукати нові засоби для протидії їм. Одним із найпоширеніших способів є пастки, які беруть на себе основний удар.

Раніше писали, що ВПС США запустили нову програму, щоб зробити свої літаки непомітними для радарів Китаю та Росії. І тому вони розробляють просунуті засоби радіоелектронної боротьби.

У квітні в Росії заявили про створення комплексу РЕБ "Резонанс-Н" для придушення гіперзвукової зброї. За словами розробників, система має засікати навіть найшвидші загрози на відстані до 1200 км та на висоті до 100 км.