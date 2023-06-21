Атака дронів на Московську область: у Шойгу озвучили деталі та звинуватили Україну в "теракті"

У російському оборонному відомстві стверджують, що всі три БПЛА літакового типу вивели з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У Міністерстві оборони Російської Федерації прозвітували про успішне відображення повітряної атаки по об'єктах на території Московської області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, опублікованому у середу, 21 червня.

У російському оборонному відомстві стверджують, що Збройні сили України нібито запустили три безпілотні літальні апарати літакового типу по території РФ.

Російські військові заявили, що всі три БПЛА вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Всі БПЛА були пригнічені засобами РЕБ, внаслідок чого втратили управління і зазнали аварії. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", — сказано в повідомленні.

Атака дронів на Підмосков'ї

Вранці 21 червня очевидці повідомили про вибух безпілотника у небі над селом Лукіно у Новій Москві. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше російська влада заявила, що два ударні БПЛА впали вранці 21 червня на підльоті до складів однієї з військових частин у селищі Калінінець. Зокрема, росЗМІ повідомляли про падіння двох ударних дронів у районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії у Підмосков'ї.

Нагадаємо також, що 21 червня представники окупаційної адміністрації Криму повідомили про підрив залізничних колій у Феодосії. Через диверсію довелося призупинити рух поїздів.