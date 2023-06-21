Зниклою субмариною, яка пливла до "Титаніка", керували за допомогою геймпада за $40

Геймпади є дуже зручними, тому їх часто використовують не лише приватні компанії на кшталт Oceangate, а й американські військові.

Невеликий підводний човен зник безвісти, вирушивши до місця, де потонув "Титанік". Доля п'яти людей, що знаходяться на борту, серед яких мільярдер Хеміш Хардінг, залишається невідомою. Журналістам вдалося з'ясувати, що апарат керувався за допомогою ігрової консолі, пише vice.com.

Видання повідомляє, що субмарина управляється модифікованим бездротовим геймпадом Logitech G F710, роздрібна ціна якого становить $39,99. Проте варто сказати, що компанія-виробник поки не підтвердила цей факт офіційно.

За словами Стоктона Раша, гендиректора Oceangate (приватної компанії, яка розробляє підводні апарати), човен справді керується за допомогою консолі. Він навіть продемонстрував її журналісту Девіду Погу, який знімав сюжет для CBS Sunday Morning. Кадр із цієї передачі ви можете бачити на ілюстративному фото.

З того часу, як підводний човен зник, користувачі соцмереж критикували і насміхалися з того, що виробник, Oceangate, використовував ігровий контролер середнього рівня. Але виявилося, що для управління серйозною військовою технікою, як-от танки та підводні човни, досить часто використовуються стандартні або трохи модифіковані консолі, пише ЗМІ. Наприклад, ВМС США розміщують контролери Xbox на своїх підводних човнах як заміну громіздким джойстикам, що використовуються для керування перископами та фотонними щоглами, хоча геймпади контролюють не весь сабвуфер, а лише його частину. Але контролери керують досить великою кількістю інших військових машин, — йдеться в матеріалі. Так, армія США використала периферію Xbox для керування роботами для знешкодження бомб. Британські військові розробили безпілотний всюдихід, керований контролером Xbox. В Ізраїлі є танк, у якому використовується геймпад цієї марки.

Іноді військові не використовують контролери, створені спеціально для відеоігор, але вони копіюють його дизайн. Бойова машина M-SHORAD армії США має бежевий контролер, який виглядає точнісінько, як геймпад N64. Контролер для танка Challenger 2 також має вигляд ігрової консолі.

Раніше ми писали про те, що відомо про пасажирів, які вирушили в експедицію до "Титаніка".