Окупанти не сховаються: новий ШІ посилить військові дрони на службі ЗСУ (відео)

Система розшифрувала відеозапис, записаний тепловізором безпілотника Teal 2, і правильно визначила цілі. За словами розробників, технологія надасть військовим незаперечну перевагу на полі бою.

Міжнародна команда інженерів завершила другий етап розробки системи штучного інтелекту для військового дрону Teal 2, який незабаром поставлять Збройним силам України. Про це оборонна компанія з Пуерто-Рико Red Cat Holdings повідомила у пресрелізі, опублікованому на сайті Globenewswire.

Teal 2 – це безпілотник, розроблений Teal Drones, дочірньою компанією Red Cat. У березні 2023 року вона оголосила про партнерство з австралійською компанією Athena для розробки штучного інтелекту та комп'ютерного зору. Остання надала Red Cat ліцензію на свою запатентовану систему комп'ютерного зору, що забезпечує дуже швидке відстеження об'єктів та детальні дані про них. Крім того, вона відрізняє "своїх" від "чужих" по інфрачервоним маякам та іншим маркерам.

Нещодавно партнери випробували цю технологію під час нічних вильотів. Безпілотник Teal 2 записав відео на тепловізійну камеру, після чого ШІ від Athena успішно виявив та розпізнав цілі, такі як люди та зброя. На думку творців, система дозволить командирам швидко приймати рішення на полі бою, отримуючи інформацію в реальному часі, і точніше завдавати ударів противнику.

"Можливість комп'ютерного зору в нічний час — це опція Teal 2, яку ми надаємо користувачам, що потребують цінних даних вночі. Зображення та ідеї, які дає технологія Athena, видатні. Можливості Athena з відстеження бойових дій та штучний інтелект у поєднанні з найкращим у своєму класі безпілотником Teal дають бійцям величезну перевагу", — розповів Джордж Матус, засновник і генеральний директор Teal Drones.

У травні Red Cat Holding заявила про відправлення ЗСУ 200 дронів Teal 2, які мають прибути у червні. Ймовірно, ці безпілотники отримають технологію ШІ від Athena, яка завадить російським військам ховатися на полі бою.

Раніше повідомляли особливості та характеристики дрона Teal 2. За словами розробників, він оснащений висококласною камерою та тепловізором, програмним забезпеченням військового класу, може літати у будь-який час доби та виконувати різні завдання.