Інженери створили автономний вертоліт: на що здатний апарат і про нього відомо

До безпілотника можна буде приєднати багато різних модулів для дослідження території.

Турецька компанія Turkish Aerospace Industries представила на паризькому авіасалоні свій компактний безпілотний гелікоптер, повідомляє UAS Vision.

Невеликий розмір невипадковий – апарат служить безпілотним та швидким засобом доставки необхідного обладнання чи запасів у важкодоступні райони. Вага в 50 кг на сьогодні вважається більш ніж солідною для БПЛА такого формату. Безпілотник може забезпечити необхідними медикаментами, боєприпасами або іншим спорядженням невеликий загін прямо на полі бою. З інженерної точки зору ця модель побудована на базі попередніх безпілотних вертольотів ANKA-2 й ANKA-3 і має всі їхні переваги в аспекті управління та авіоніки.

Модель побудована на базі попередніх безпілотних вертольотів ANKA-2 та ANKA-3 Фото: Соцмережi

Крім вантажів автономний вертоліт зможе нести інше корисне навантаження у вигляді камер або сенсорних датчиків. Таким чином, його можна буде використовувати в наукових або навіть військових цілях для контролю та обстеження територій.

Якщо модель у майбутньому покаже себе з кращого боку, то компанія обіцяє почати розробку подібних вертольотів безпілотних, але вже більших версій, які зможуть перевозити більше вантажів.

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