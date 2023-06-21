Безпілотний гелікоптер Camcopter S-100 озброїли лазером: для чого це потрібно (фото)

Інженерам вдалося зробити корисне навантаження досить легким і дистанційно керованим.

Безпілотний гелікоптер Schiebel Camcopter S-100 оснастили високотехнологічним лазерним датчиком для сканування місцевості. Про цей незвичайний проект стало відомо сайту Inside unmanned systems.

Компанії RIEGL та Schiebel успішно вбудували в Camcopter S-100 топо-батиметричний датчик LiDAR RIEGL VQ-840-G. Такий безпілотний комплекс призначений для сканування місцевості, насамперед берегової лінії, яку важко оглянути з човнів. Технологію пропонують застосовувати для картографування, моніторингу природного довкілля, водосховищ та гідротехнічних споруд, таких як канали, греблі та мости. За одну місію обладнання збирає дані щодо ситуації як на поверхні, так і під водою.

Інженерам було непросто реалізувати проект, оскільки при модифікації БПЛА дуже важливо не перевантажити його, інакше знижується доступна висота, швидкість, час роботи та інші характеристики. Крім того, ефективне виконання дослідницької місії вимагає повного дистанційного керування приладами корисного навантаження та зворотного зв'язку з оператором у режимі реального часу каналом передачі даних.

Лазерний датчик LiDAR RIEGL VQ-840-G

Лазерний датчик вийшов дуже компактним, а керувати його роботою можна дистанційним каналом зв'язку за допомогою спеціального програмного забезпечення. Оператор також контролює збір даних та безпеку під час застосування лазера. Після завершення зйомки необроблені дані легко інтегруються в процес обробки даних компанії RIEGL.

Нещодавно писали, що ізраїльська компанія Steadicopter озброїла безпілотний вертоліт Golden Eagle гранатометом та кулеметом. Він може захоплювати та відстежувати цілі за допомогою комп'ютерного зору, а потім відкривати вогонь по команді оператора.