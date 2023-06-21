Домашня електростанція дає сонячну енергію та навіть можливість заробити

За інформацією виробника, середній будинок з системою Lunar потужністю 20 кВт та сонячними панелями потужністю 5 кВт може окупити себе протягом 7 років.

Компанія з виробництва резервних акумуляторів для домашнього використання Lunar Energy представила акумуляторну систему керування будинком Lunar System, що дозволяє своїм користувачам здійснювати контроль за всіма приладами будинку за допомогою збереження енергії від сонячних панелей. Про це повідомляє видання The Verge.

За інформацією генерального директора Кунала Гіротра, розробки компанії значно обганяють Tesla, оскільки сонячні панелі Tesla не пристосовані для накопичення енергії в періоди, коли на вулиці темно або хмарно.

"І коли мережа виходить з ладу, одні сонячні батареї, як правило, не забезпечують роботу всіх приладів. Ось чому зберігання енергії є таким важливим. Акумулятори таких компаній, як Lunar Energy, можна використовувати для живлення будинку, коли мережа вимикається, вночі чи в годину пік, щоб зменшити залежність від електроенергії, яка може надходити від вугільних електростанцій", — зазначив Гіротра.

Він пояснив, що технологія Lunar's Bridge діє за принципом енергетичного шлюзу між мережею та сонячною батареєю, що дозволяє користувачам підключатися до резервного живлення у разі відключення або робити резервне підключення ще до того, як настануть складні погодні умови.

Як працює домашня електростанція Lunar System

Система оснащена інтерфейсом, завдяки якому користувачі можуть побачити скільки резервної енергії накопичилося, скільки енергії вони споживають і скільки енергії генерують сонячні панелі Lunar Energy.

Надмірну енергію можна продавати назад у мережу, в той же час, як користувачі мають можливість підключатися до інших власників Lunar System як віртуальна електростанція (VPP), щоб підтримувати стабільність локальної мережі.

В управлінні додатком батареї є режим самоспоживання, коли Lunar Bridge "вимірює з'єднання між мережею і будинком" і контролює його. Екосистема Lunar також включає Lunar Switch, який може автоматично керувати і відключати непотрібні пристрої під час відключення електроенергії.

Параметри акумулятора Lunar System

Сонячна батарея оснащена інвертором та додатковими акумуляторними модулями. Для того, щоб мати у своєму розпорядженні повністю автономну систему, користувачам потрібна достатня кількість акумуляторних блоків та достатня кількість сонячного світла. Lunar System може бути налаштована в параметрах ємності акумулятора від 10 кВтг до 30 кВтг в одному блоці, з проміжним збільшенням блоку батарей на 5 кВтг.

Виробник зазначає, що інвертор може витримувати потужність до 10 кВт, наприклад, якщо одночасно працюють електрична плита, електросушарка та кондиціонер.

За розрахунками Lunar, середній будинок у Каліфорнії з фірмовою системою потужністю 20 кВт та сонячними панелями потужністю 5 кВт окупить себе протягом 7 років. Встановлена система батарей може коштувати від $20 до $30 тис.

Нагадаємо, що на початку червня стало відомо, що дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту змогли вперше в історії передати енергію Сонця з космосу на Землю без використання проводів.

Також нагадаємо, на думку експертів стало відомо, що розміщення сонячних панелей на водній гладіні може принести більше шкоди, ніж користі.