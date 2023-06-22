ЗС РФ застосовують на фронтах крани з РЕБ "Поле-21": видають за допомогу херсонцям (фото)

Як стверджують окупанти, антени потрібні для роботи мобільного зв'язку в затоплених районах, але насправді вони "глушать" супутникові сигнали.

Російські війська встановлюють на фронтах цивільні автомобілі з антенами, які пригнічують роботу безпілотників. Про це у Facebook повідомив український військовий зв'язківець Сергій Флеш.

Росіяни ставлять у полях вантажівки із системами радіоелектронної боротьби "Поле-21", піднімаючи антени на кранах. Вони випромінюють потужні перешкоди, які "глушать" супутникову навігацію дронів, не даючи їм літати. На думку зв'язківця, аеророзвідникам варто звертати увагу на такі об'єкти, щоб ЗСУ їх знищували.

Антена модуля "Поле-21" на автокрані в Херсонській області Фото: Facebook

Російські Telegram-канали запевняють, буцімто ці крани піднімають не що інше, як цивільні станції мобільного зв'язку для жителів затоплених районів Херсонської області. У відповідь Сергій Флеш показав: після знищення "мирного" комплексу український БПЛА "побачив" 29 супутників, а до цього не міг підключитися до жодного з них.

Автокран із модулем "Поле-21" у Херсонській області Фото: Facebook

Як працює система РЕБ "Поле-21"

"Поле-21" — це модулі перешкод, які надійшли на озброєння російської армії у 2016 році. Вони пригнічують супутникові системи навігації GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, а також заважають роботі супутникового інтернету Starlink, через це українські військові не можуть запускати дрони цивільного класу, такі як DJI Mavic.

Один модуль складається з однієї-трьох антен потужністю близько 100 Вт кожна, що працюють по колу. Дальність дії перешкод становить близько 25 км, а оператори ЗС РФ можуть керувати "Полем" на відстані.

У березні Сергій Флеш повідомляв, що ЗС РФ встановлюють модулі "Поле-21" на будинках і вишках зв'язку. В окупантів є спеціальні антени, що виглядають, наче цивільні.

Раніше ЗСУ показали, як дрон "Лелека" допоміг знищити систему "Поле-21" у Херсонській області. Аеророзвідники помітили комплекси РЕБ з повітря і передали їхні координати артилеристам, які завдали точних ударів.