"Революційна зброя": Ізраїль створив надточні дрони-камікадзе SpyX (фото, відео)

Безпілотник розганяється до 150 км/год і несе боєголовку вагою 2,5 кг, водночас похибка нанесення ударів становить менше ніж 1 м.

BlueBird Aero Systems, дочірня компанія Israel Aerospace Industries Group, представила інноваційний ударний дрон SpyX на авіасалоні Paris Air Show 2023. Про це повідомив портал Army Recognition.

SpyX являє собою невеликий одноразовий безпілотник, призначений для нанесення ударів. Як запевняє BlueBird Aero Systems, тактичні військові групи зможуть застосовувати його для виявлення і ураження цілей на відстані до 50 км.

Новий безпілотник дуже легкий і маневрений, його електродвигун дає змогу розігнатися до 150 км/год. Відкрита архітектура дає змогу дрону проводити розвідку в парі з іншими БПЛА від BlueBird, такими як WanderB-VTOL і ThunderB-VTOL.

Оператори дрона SpyX на позиції

Головною перевагою SpyX називають дуже високу точність — похибка менше ніж 1 м знижує ризик заподіяти побічну шкоду або влучити по союзниках. Її забезпечує передове корисне навантаження з двома датчиками, встановлене на "череві", а також вдосконалена електрооптична відеокамера для наведення.

З їхньою допомогою дрон може автономно здійснювати атаки, використовуючи боєголовку вагою 2,5 кг протипіхотного, протитанкового або протитранспортного типу. Оператори можуть встановити бойову частину прямо перед запуском залежно від об'єкта, який потрібно уразити. Для управління SpyX потрібна наземна станція з ноутбуком і дві людини.

Військовий встановлює боєголовку на дрон SpyX Фото: Скриншот

Генеральний директор BlueBird Aero Systems Ронен Надір назвав SpyX "революцією" у сфері військових БПЛА. За його словами, система поєднує в собі інноваційні технології з універсальністю та економічністю, що має значно збільшити ефективність і точність ударів, а також ситуаційну обізнаність армії. Додаткову перевагу на полі бою дасть спільне застосування боєприпасу, що баражує, з розвідувальними дронами вертикального зльоту.

Характеристики дрона-камікадзе SpyX:

вага — близько 10 кг;

дальність польоту — 50 км;

тривалість польоту — 1,5 год;

похибка ударів — менш як 1 м;

швидкість — до 150 км/год.

На Paris Air Show 2023 компанія Atlas Aerospace показала систему AtlasTETHER для необмеженого польоту дронів. Вона дає змогу "прив'язати" безпілотник AtlasPRO тросом, щоб постійно підживлювати електроенергією. На думку експертів, така технологія допоможе артилеристам на полі бою.

Нещодавно писали, що Франція таємно створила бойовий дрон Aarok, який не боїться російських ЗРК "Панцир-С1". Він має стати конкурентом для американського MQ-9 Reaper і турецького Bayraktar Akinci.