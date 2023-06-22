"Вкрай рідкісні кадри": дрон-камікадзе TORO протаранив росіян на БМП (відео)

Російські військові не очікували атаки, знаходячись досить далеко від фронту, тому висунулися і підставилися під удар.

Дрон-камікадзе 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України атакував російську бойову машину піхоти і завдав окупантам значних втрат. Відеороликом у Facebook поділилася Білоцерківська волонтерська група, що постачає українським воїнам БПЛА під назвою TORO.

БМП їхав путівцем доволі далеко від лінії фронту, тож солдати ЗС РФ не очікували нападу й висунулися з люків, та їхали просто сидячи на броні. У цей момент ударний коптер TORO вилетів назустріч і врізався прямо в одного з росіян.

Наслідки удару зафіксував розвідувальний дрон ЗСУ: бойова машина втратила керування, з'їхала з дороги і врізалася в дерево. Можна припустити, що більшість екіпажу та пасажирів загинули або дістали поранення, адже лише один окупант покинув техніку і втік на своїх двох.

"Це вкрай рідкісні кадри. Не тільки тому, що поразка сталася на великій відстані, де ворог на нас взагалі не очікував, а ще й тому, що наш "хоробрий" дрон-камікадзе TORO йшов у лобову атаку, дивлячись просто в очі ворожому БМП!

Блискавичне, майстерне та ювелірне влучання бійців 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців!", — прокоментував представник групи Юрій Москаленко.

У травні ЗСУ показали, як підірвали БМП-3 разом з екіпажем за допомогою дронів TORO. Після трьох ударів кумулятивними зарядами бронетехніка росіян загорілася і вибухнула.

Нещодавно бійці 72-ї ОМБр показали, як вразили дроном рідкісний варіант БТР-80 з ракетними установками. На думку аналітиків, окупанти могли використовувати таку техніку для наведення літаків.